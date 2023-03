Villa María: detuvieron a un hombre por distribuir videos de abuso sexual infantil

Un hombre de 42 años fue detenido en la localidad de Villa María, acusado de distribuir videos sobre abusos infantiles. La denuncia fue realizada por la empresa Google y la fiscalía de esa ciudad, procedió a realizar un allanamiento y aprehensión.

El operativo ocurrió este martes en la ciudad de Villa María. Sin embargo, comenzó con una denuncia efectuada por Google Inc. a través del National Center of Missing and Exploited Children, una organización privada para ayudar a los niños abusados física y sexualmente.

Allanamiento y detención en Villa María

Tras la denuncia de Google, la fiscal Juliana Companys ordenó un allanamiento en la casa del acusado, que se llevó a cabo este martes. En el lugar, secuestraron dispositivos en los que se encontró material probatorio.

Inmediatamente, el hombre de 42 años fue detenido y acusado del delito de tenencia y distribución de archivos de abuso sexual infantil. El caso seguirá en investigación.