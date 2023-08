Video: la marca que deja Julio Buffarini en Talleres, así lo despidieron sus compañeros

Con 35 años, Julio Buffarini volvió a despedirse de Talleres. Lo había hecho en los umbrales de su carrera. Y ahora le toca de nuevo, cuando en realidad esperaba que este regreso era el definitivo, para despedirse del fútbol con la camiseta Albiazul puesta.

Contra Huracán y en la victoria de la T, Buffa tuvo su reconocimiento. De parte del público, que lo ovacionó antes, durante y al final del partido. Y también de parte de sus ahora ex compañeros de un plantel en el que fue referente por su experiencia. Y por su identificación con los colores.

La despedida de Julio Buffarini de Talleres. Sus compañeros e hinchas homenajearon al volante, que deja al Matador. (Facundo Luque / La Voz) Foto: Facundo Luque

Más allá de que no ingresó desde el banco, al cierre del partido y en medio del festejo por el 2 a 1 sobre el Globo, para que Talleres quedé como puntero de la Zona A, los jugadores levantaron en andas a Buffa, en la emoción de la despedida.

BUFFA POR LOS AIRES: Buffarini se despidió de Talleres tras la victoria ante Huracán. pic.twitter.com/y4jH8gzxL6 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 27, 2023

“Buffarini nos dio mucho dentro y fuera de la cancha. Lo vamos a extrañar y le deseamos lo mejor”, resaltó Nahuel Bustos, autor del primer gol de la noche y artillero Albiazul. “De mi parte, se lo respetó siempre”, aseguró Javier Gandolfi en la conferencia de prensa. Y aclaró que si no jugaba, era porque veía a otro integrante del plantel en mejores condiciones.

JULIO BUFFARINI Y EL DOLOR POR IRSE DE TALLERES

“Sentí que tenía que dar un paso al costado porque nadie está por encima del club. Ni los dirigentes ni los jugadores. Me dolió mucho, se hablaron muchas cosas. Yo hubiera resignado mi sueldo por Talleres”, había manifestado Julio Buffarini.

Julio Buffarini, rodeado de su familia y los afectos, en el adiós a Talleres. Foto: Twitter @ESPNArgentin

Tenía contrato hasta 2025, pero según el presidente Andrés Fassi no se podía sostener por lo abultado y porque Buffa no tenía continuidad como titular a raíz de una dolencia en al rodilla. En su despedida, lanzó una frase que pinta su pasión por los colores: “Ahora me toca ser un hincha más”.