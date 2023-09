Video: Jonathan Bay la peleó y tuvo su premio en el Talleres-Instituto; su testimonio

Cuando lo anunciaron como titular en el clásico, la mayoría de los hinchas de Instituto se sorprendió porque pensaban que ya no estaba más en el club. Jonathan Bay se quedó para pelearla y tuvo su premio, con una sólida actuación en el empate con Talleres.

Al lateral izquierdo, que se formó en Racing de Nueva Italia y también vistió la camiseta Albiazul, le habían dicho que no iba a ser tendido en cuenta. El técnico Diego Dabove pidió como refuerzo para ese sector de la cancha a Lucas Rodríguez, y le comunicó a Bay que estaba liberado para buscar club.

El marcador de punta ex Racing y Talleres se convirtió en nuevo jugador de la Gloria. (@InstitutoACC)

Pero el defensor no se amilanó. Había llegado como refuerzo a Instituto para el desafío de sostenerse en Primera y después de destacarse un par de temporadas en Central Córdoba de Santiago, donde era titular indiscutido y capitán.

🥺 EJEMPLO DE VIDA



🇦🇹 Jonathan Bay volvió a jugar con la camiseta de #Instituto, ante #Talleres, cumplió y dio una clase ante los micrófonos de #351Deportes.



👉🏻 La pérdida de su madre, las no ganas de entrenar, la emoción por su regreso a las canchas y lo más importante, su… pic.twitter.com/OBlkaJKsNL — 351 Deportes (@351Deportes) September 17, 2023

Una pérdida irreparable en los familiar, la muerte de su mamá, lo sacó “de equilibrio”, como el mismo señaló en diálogo con 351 Deportes. Bajó su nivel y perdió terreno. “Hace un par de semanas estaba trotando atrás de la cancha cancha”, recordó. La lesión de Rodríguez le abrió las puertas para integrar la lista de concentrados, y para ser titular, más allá de que Sebastián Corda corría con ventaja para el puesto.

LA EMOCIÓN DE JONATHAN BAY POR JUGAR EL TALLERES-INSTITUTO

“Fueron emociones encontradas, porque pasé una situación muy difícil por perder a mi madre en noviembre. No tenía ni siquiera ganas de ir a entrenar, y no podía demostrar el nivel que se esperaba de mí. Gracias a Dios ahora estoy bien, hace unas semanas estaba apartado del plantel y ahora me tocó jugar un partido ante 50 mil personas”, reflexionó Bay.

Y le tocó una parada brava, ante un Talleres que tiene delanteros que vuelvan. “Yo siempre seguí entrenando al máximo. Le dije a Diego (Dabove) que lo haría como si fuera el último, porque se que el fútbol tiene muchas vueltas”, afirmó.