Una mujer se quedó sin horno y creó un insólito método para cocinar una pizza en Córdoba

Una cordobesa se hizo viral tras compartir una particular idea sobre cómo calentar la pizza cuando no tenés horno ni microondas. El episodio tuvo lugar en una juntada grupal en la que no tenían cómo cocinar la comida y el plan funcionó a la perfección.

“Nos hemos quedado sin gas pero vamos a mostrar cuál es la adquisición para fritar una pizza”, empezó relatando entre risas una joven en el video publicado por Only in Córdoba. La cocinera de la casa se quedó sin gas, no tenía horno eléctrico ni microondas, asique decidió ir más allá con su imaginación.

El insólito método para cocinar una pizza en Córdoba

“Te tengo la solución: no tenés gas, no tenés horno eléctrico, no tenés microondas pero tenés a Liliana, tu fiel compañera de todos los inviernos y te sirve para calentar la pizza también”, expresó la mujer. Ante esto, se puede observar una pizza arriba de una estufa eléctrica acostada, simulando un horno.

La creativa idea produjo la risa de varios usuarios en instagram y a la vez, muchos anotaron la opción por si alguna vez les ocurre un hecho similar. Este método puede llegar a “salvar las papas” en varias oportunidades.