Un referente del mercado de neumáticos aseguró que ya hay faltante en Córdoba

El conflicto de los neumáticos a nivel nacional tiene una gran incidencia en Córdoba y el mercado local. Frente a este contexto de incertidumbre, el presidente de Monzza Neumáticos, Pablo Garibotto, informó que “ya no hay algunas medidas”.

“Es una situación bastante crítica”, definió, preocupado, el titular de la firma que lleva más de 20 años en el rubro. Sin embargo, explicó que “esto viene desde hace dos años con las restricciones a las importaciones”.

Fate es uno de los referentes en el rubro de los neumáticos

En tal sentido, detalló que en Argentina, “el 40 por ciento del mercado depende de lo importado y el otro 60 por ciento de las tres plantas locales”. Cabe recordar que, Bridgestone, Pirelli y Fate son las principales firmas que suspendieron sus actividades.

¿Cuáles son las consecuencias en el mercado de las gomerías?

“La parte mayorista está suspendida. En mesa atendemos poca gente porque no hay abastecimiento y no sabemos en qué va a derivar este conflicto”, expresó Garibotto. Y agregó: “No podemos vender porque no sabemos a qué precio ni cuándo vamos a reponer”.

Al ser consultado por las consecuencias del faltante, el presidente de Monzza contó que “esto no solo afecta a los gremios, sino a toda la gente que trabaja”. Además, reveló: “En 20 años, nunca viví una situación como esta”.

¿Qué son la vulcanización y el redibuje de neumáticos?

Al ser consultado por las alternativas que busca el público por los altos costos, detalló que hay dos paliativos: la vulcanización y el “redibujar” neumáticos. “Son para salir del apuro, no para usar todos los días”, explicó.

El redibuje de neumáticos es una alternativa no segura Foto: autonoción.com

“Hay un mercado de medio uso donde se redibuja la cubierta. En otras partes del mundo, eso se tira o recicla, pero acá lo suelen rescatar”, indicó Garibotto.

“La vulcanización se usa cuando se rompe un costado de la cubierta. Se hace un trabajo sobre la zona lastimada y hay parches vulcanizables para este proceso”, dijo sobre la segunda alternativa. Sin embargo, destacó la importancia de respetar las normas porque “nos da la seguridad ante una eventualidad”.