La ciudad empezó a recibir unas leves lluvias durante la tarde del martes 11 de marzo, que se hicieron fuertes durante la noche. En medio del diluvio, un lujoso auto que vale más de 40 mil dólares quedó varado en la Costanera de Córdoba.

El comunicado emitido por la Policía indica que todo ocurrió durante la noche en la zona de la concurrida calle y el Puente Avellaneda. Por la crecida del río, los vehículos quedaron inmovilizados.

Personal policial y del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (Duar), junto al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, realizaron un operativo. Al final del mismo, rescataron a un hombre que se movilizaba en su Mini Cooper Countryman de color blanco.

Cuánto vale el auto que quedó varado en la Costanera de Córdoba

Por fortuna, no se notificó de personas lesionadas y no trascendieron mayores inconvenientes del hecho. Si bien no se especificó que tipo de auto era, todos los Countryman valen más de 40 mil dólares en el mercado. A continuación, un listado con los modelos y el precio estimado: