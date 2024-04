Un ex Belgrano en Irán: cómo vive en medio del temor por la guerra con Israel

El ataque que Irán perpetró el sábado contra Israel puso al mundo en vilo, con el temor a una escalada mayor aún en la violencia y que derive en guerra. Temor que vive en carne propia Ibrahim Hesar, el ex Belgrano que se fue a jugar al fútbol iraní.

“Me tomó un poco de sorpresa el ataque. Sabía al país al que venía, pero nunca lo ví por el lado de los conflictos, sino como un gran paso en mi carrera deportiva, una oportunidad. Se sabe que en Medio Oriente hay guerra, y que es un día a día, y nadie sabe a ciencia cierta si atacan o no. Me informo por las redes sociales, acá en Irán tratan de apaciguar las aguas, de calmarnos, pero para uno que no está acostumbrado los temores están”, narró Hesar a Vía Córdoba desde Irán.

El anuncio del club iraní en donde jugará el ex Belgrano Ibrahim Hesar hasta fines de 2025 Foto: Foolad de Irán

A comienzos de febrero de 2024 el Turquito Hesar rescindió contrato con Belgrano y pasó al Foolad Khuzestan Football Club, equipo que milita la Irán Pro League, con un vínculo hasta junio de 2025. Entre otras cuestiones, para estar más cerca de la Selección de Siria, a la que ya fue convocado en un par de ocasiones por el DT Argentino Héctor Cuper.

“En el club me dan contención, la gente del Foolad se porta muy bien conmigo. Vivo en el hotel del club, sólo poruqe mi familia se quedó en argentina. Estamos a unos 500 kilómetros de la capital, Teheran”, explicó, en referencia a la ciudad de Ahvaz, y a la competencia, la principal del país.

Ibrahim Hesar, jugador de Belgrano, vistiendo la camiseta de Siria. (Instagram Ibrahim Hesar).

“Lo que se habla aquí es que Irán no atacaría más, salvo que Israel mande una respuesta armada. Esperemos que hata un tratado de paz, porque trato de estar tranquilo pero es díficil con tanta incertidumbre. Si la situación empeora, evaluaré volver a Córdoba”, añadió.

“Más allá de que el conflicto está instalado, la vida en Irán sigue normal. Se consiguen alimentos y combustible sin problemas, aunque se nota que en estado de alerta, porque todo es día a día, hora a hora”, afirmó el ex extremo de Belgrano.

IBRAHIM HESAR Y COMO ES VIVIR Y JUGAR EN IRÁN

“Por el momento el torneo de Irán sigue con normalidad, con las precauciones del caso. Pero se juega con público y de los dos equipos. Incluso, en algunas ciudades hasta permiten el ingreso de mujeres en las tribunas”, indicó Ibrahim Hesar.

Se trata de una liga exótica para el fútbol argentino, de hecho el cordobés ex Belgrano es uno de los pocos en militar en un club iraní. “Hoy otro argentino jugando en un equipo de Teherán, pero en esta ciudad soy el único. Y tampoco hay otros argentinos en profesiones disitintas”, señaló.

El delantero de Belgrano, Ibrahim Hesar, arribando al torneo con su selección. (Instagram). Foto: Instagram.

Durante 2023 Hesar fue convocado por primera vez en su carrera a ser parte de la selección nacional de Siria, país del que era oriunda su abuela y del cual tiene la ciudadanía. Tras jugar en un par de amistosos y en una de las fechas Fifa, el entrenador argentino del equipo sirio lo citó para que forme parte de la delegación que jugó en enero la Copa Asia que se disputó en Qatar. Esa situación lo motivó a aceptar la oferta del fútbol iraní.