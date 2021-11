Un nuevo hecho de inseguridad volvió a dar cuenta que esta problemática se vive tanto en Córdoba como en todo Argentina. En esta oportunidad, Héctor, un cordobés que recorría el país en bicicleta tuvo que terminar su aventura antes de tiempo debido a que le robaron su medio de transporte en Esquel, Chubut.

Según contó, los delincuentes les sacaron la bicicleta a él y a otro hombre que le había dado alojamiento en esa ciudad del sur argentino. “A mí me perjudican porque ya no puedo viajar, me tengo que volver. Se acabó el viaje, se acabó la historia”, lamentó Héctor.

En cuanto a la bicicleta, la víctima señaló que “es común” pero que ”está pintada con pincel y tiene escrito su nombre ‘Roberta’”. “Para nosotros los viajeros la bici es muy importante, le damos identidad. Es nuestra compañera de aventura, es parte nuestra”, valoró en diálogo con Red43.

Más adelante, Héctor remarcó que lo que le robaron “no es un cuadro con dos ruedas”. ”Me robaron mi sueño, mis ganas de seguir haciendo estas cosas”, consideró.

En cuanto a la respuesta de las fuerzas de seguridad, el hombre dijo que “a veces la Policía te atiende pero te dice: ‘Bueno, es una bicicleta’. Pero te están robando la libertad y los derechos, ya no somos libres”.