Un cero para Estudiantes: pálido empate en Río Cuarto ante Chaco For Ever

En un partido que tuvo de todo pero terminó 0 a 0, Estudiantes no pudo con Chaco For Ever en Río Cuarto. Al final del encuentro desperdició un penal y terminó con 10 por la expulsión de Alejo Mainero. En la visita reclamaron un gol en el primer tiempo, y el árbitro Emanuel Ejarque no vio que la pelota entrara.

Ya en tiempo de descuento, Walter Acuñas ejecutó el penal que podría haber sido el de la victoria para Estudiantes, y la pelota dio en el travesaño. Acto seguido se fue expulsado el delantero Mainero.

CÓMO QUEDÓ EN LA TABLA ESTUDIANTES Y LO QUE VIENE

Con este empate Estudiantes aparecen en mitad de tabla de la Zona B con 50 puntos, en el décimo puesto y a 12 del puntero Nuevo Chicago, con dos fechas por jugar para completar la primera fase del torneo.

Estudiantes de Río Cuarto recibió a Chaco For Ever por la fecha 36 de la Primera Nacional. (Tomy Fragueiro / La Voz)

En la próxima el León visitará a San Telmo, que en un campañón viene de vencer a Colón 1 a 0 en Santa Fe, para ser cuarto en el torneo. Será el domingo 20 a las 15.30. Y en la última recibirá a un Atlético Rafaela casi condenado al descenso.