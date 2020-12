Un descontrolado recorrido fue el que tuvo un camión recolector de la empresa Lusa en la noche de este jueves y que terminó cuando impactó contra una casa en barrio Alto Alberdi. Si bien no hubo heridos de gravedad el chofer debió ser trasladado a una clínica.

El hecho se produjo alrededor de las 22 de este jueves en León Pinelo al 700, entre Achával Rodríguez y San Luis. En ese momento, Julio, propietario de la vivienda, estaba cenando cuando sintió un fuerte impacto contra el portón de su casa. El camión se había incrustado allí y antes había chocado un árbol y una casilla de gas.

No pueden remover el camión porque la vivienda tiene peligro de derrumbe. Ramiro Pereyra

“El olor a gas se sentía a dos cuadras, estuvimos en peligro de que explote toda la manzana”, detalló Eduardo, el otro vecino afectado. Desde El Doce informaron que Ecogas cortó el servicio, mientras que Epec bloqueó la electricidad.

Hasta la mañana de este viernes el camión seguía en ese lugar debido a que una de las viviendas corre peligro de derrumbe en caso de quitarlo del lugar. Por su parte, algunos vecinos fueron evacuados de la zona.

“Cuando salí lo vi al conductor encajado y gritando, de casualidad no fue peor. Inmediatamente lo asistimos los vecinos”, indicó uno de los propietarios de la vivienda. Justamente el chofer fue el que terminó con heridas, aunque no fueron de gravedad. El hombre se encuentra internado en una clínica fuera de peligro.

Uno de los propietarios estaba comiendo cuando sintió el impacto. Ramiro Pereyra

Los vecinos cuestionaron que ninguna autoridad de la Municipalidad ni de la empresa propietaria del camión recolector se hiciera presente en el lugar. Este viernes por la mañana sí se hizo presente Defensa Civil para evaluar los daños en el sector.

“Agradezco a los vecinos la ayuda y que gracias a Dios salió todo bien. Si no cortaban el gas, la manzana de toda la gente que vive acá... era inminente qué podía pasar (un estallido). Yo estoy esperando desde las 7 de la mañana que me pregunten qué me hace falta, que me ayuden con la pérdida del agua. Que me digan qué hago”, declaró Julio a Radio Mitre Córdoba.