Tremendo video: le tiraron piedrazos y le destrozaron el parabrisas cuando iba a trabajar por Circunvalación

“Me acaban de reventar el parabrisas de dos pedradas. No me maté de pedo”, comienza el video enojado y asustado el cordobés luego del ataque sufrido en avenida Circunvalación a la altura del puente de avenida Las Malvinas.

Cómo fue el ataque a piedras en la Circunvalación de Córdoba

El conductor iba a su trabajo, una empresa autopartista donde realiza jornadas de 12 horas. Todos los días sale desde su casa en Villa Los Llanos a las 5 de la mañana y se dirige a la zona sur de la ciudad.

Así quedó el parabrisas tras el impacto de las piedras.

“Cuando subo a Circunvalación, iba a no más de 80 kilómetros por hora porque la camioneta no circula a alta velocidad, cuando siento el impacto”, relató el conductor en comunicación con El Doce.

En ese momento le tiraron dos piedras que le destrozaron el vidrio delantero. “Siento el impacto y cierro los ojos”, relató. Cuando volvió a abrirlos, siguió marcha y vio por el espejo retrovisor que había “muchachos con unas chicas arriba del puente”.

“Podría haber sido una muerte instantánea, culpa de un malhechor que juega con la vida de otras personas”, lamentó. El trabajador sufrió heridas leves en sus manos debido a que parte de los vidrios lo astillaron.

Sin embargo, aseguró no deja de imaginar la tragedia que podría haber sido. Al llegar a la fábrica, encontró las dos piedras que le arrojaron arriba del capot. “Gracias a Dios, el vidrio soportó el impacto. ¿Qué hubiera sucedido si no?”, expresó aún en shock.