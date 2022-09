Tras el ascenso, Vegetti aseguró que es “un hincha más de Belgrano”

Si bien el histórico campeonato logrado por Belgrano se dio el pasado domingo, aún continúan las repercusiones por lo conseguido. Este miércoles, el delantero Pablo Vegetti reapareció públicamente y aseguró sentirse “un hincha más” del Pirata.

“Cuando vine no me imaginé todo esto. Me tocó hacer muchos goles en el club y todo es mucho más grande de lo que soñé”, consideró el goleador. En esa misma línea, consideró que “tenía una deuda con esta institución”.

En diálogo con Cadena 3, el centroatacante se refirió a su vínculo con el público celeste. “Mi relación con la gente es muy especial y es recíproco todo el cariño: me considero un hincha más de Belgrano”, afirmó.

En tal sentido, relató que “ver a la gente grande llorando en la caravana fue algo increíble”. “Creo que no tomamos dimensión de lo que logramos. Cosas así no tienen precio”, destacó.

Vegetti se refirió al festejo que pudo terminar en tragedia

En la oportunidad, Vegetti se refirió al momento del festejo que pudo terminar en tragedia. Es que, en una parte de la vuelta olímpica, el colectivo en el que viajaban los futbolistas pasó al ras del puente de Juan B. Justo y los jugadores debieron reaccionar rápidamente para no golpearse las cabezas.

“Nosotros estábamos adelante y le íbamos avisando a los de atrás pero estaba todo bajo control. Se magnificó el tema”, explicó el goleador.