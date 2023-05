Todo lo que tenés que saber del partido Boca-Belgrano, fecha 16 de Liga Profesional

Belgrano pondrá a prueba el sólido andar de las últimas fechas, que lo hicieron trepar a los primeros lugares de la Liga Profesional, ante un Boca herido por su pobre campaña y sobre todo, por la derrota a manos de River en la fecha pasada.

Se medirán a las 19 en la Bombonera, por la fecha 16 del toneo, televisado por ESPN Premium y con el arbitraje de Fernando Espinoza, siempre polémico y toda una preocupación para el Pirata. Por lo demás, son dos realidades opuestas entre los equipos, y con el Celeste palpitando también el clásico cordobés ante un Talleres igual de entonado.

Pablo Vegetti y Bruno Zapelli, la fórmula de Belgrano (Facundo Luque / La Voz) Foto: Facundo Luque

CÓMO LLEGA BELGRANO A LA BOMBONERA

Guillermo Farré tocará lo justo y necesario respecto del equipo que viene de ganarle a Atlético de Tucumán 1 a 0 en un Gigante de Alberdi hasta aquí inexpugnable. Nicolás Meriano entra en la zaga central en lugar de Alejandro Rébola, suspendido por una fecha.

El marcador central Nicolás Meriano que será titular ante Boca el domingo (Prensa Belgrano)

La mala para Belgrano es que no contará con Matías “el Caco” García, ya que el ex Gimnasia volvió a sufrir un desgarro, esta vez en el soleo. Seguirá el Chino Ariel Rojas en la función de crear juego, justo un ex River en la Bombonera. Y el 4-4-2 no se toca, con el goleador Pablo Vegetti comandando la dupla de ataque.

CÓMO ESPERA BOCA A BELGRANO

Boca es la contracara, con bajas y numerosos cambios tras la derrota en el superclásico. Y lejos de los primeros puestos, a 19 puntos del líder River. Una campaña para el olvido, más allá de la leve mejoría con el técnico Jorge Almirón.

Luis Advíncula encendió las alarmas en Boca (Prensa Boca)

El peruano Luis Advíncula, ubicado ahora como volante, se recuperó de una molestia muscular y seguirá como titular en el Xeneize. Y reaparecen tras sendas lesiones Darío Benedetto en el centro del ataque y Frank Fabra en el lateral izquierdo.

PROBABLES FORMACIONES DE BOCA Y BELGRANO

Boca Junors: Sergio Romero; Marcelo Weigandt, Facundo Roncaglia, Nicolás Figal y Frank Fabra; Luis Advíncula, Cristian Medina, Martín Payero y Óscar Romero; Darío Benedetto y Sebastián Villa. DT: Jorge Almirón.

Belgrano: Nahuel Losada; Juan Barinaga, Erik Godoy, Nicolás Meriano y Alex Ibacache; Ulises Sánchez, Santiago Longo, Ariel Rojas y Bruno Zapelli; Franco Jara y Pablo Vegetti. DT: Guillermo Farré.