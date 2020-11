Instituto ganó en su debut en la Zona Reválida de la Primera Nacional, 2 a 1 sobre Chacarita en el Estadio Kempes, y Fernando Quiroz consideró que el triunfo fue justo. Aunque reconoció que se terminó sufriendo de más, por un bajón en el arranque del segundo tiempo.

“Arrancamos efectivo en la primera parte y jugamos bien; en el segundo entramos ‘dormidos’ y sufrimos, pero a partir de los cinco minutos y con los cambios recuperamos el manejo del partido y a tener las situaciones claras otra vez”, analizó el entreandor Albirrojo.

“Necesitamos mejorar la tenencia de pelota. Fuimos muy verticales y nos faltó precisión. El ADN de Instituto es ser protagonista”, remarcó Teté. Y destacó que se sintieron cómodos en el Kempes. “El campo de juego es uno de los mejores del país, y al no contar con la posibilidad de que ingrese nuestro público, podemos aprovechar el Kempes por las características de nuestros jugadores”.

“Son dos equipos que quieren proponer. Chacarita mejoró mucho respecto a como había estado antes de la pandemia y era sabido que en el segundo tiempo se iba a venir. Pero ganamos bien y me voy conforme, pese a que no pudimos manejar la pelota como me hubiera gustado”, añadió.

Y se refirió a la muerte de Diego Maradona, a quien tuvo como DT en sus tiempos de futbolista de Racing Club. “Con Diego se fue una parte mía como jugador y como técnico. Era nuestro escudo, con su solidaridad, y el que mejor nos representaba. Lo vamos a disfrutar como leyenda”, aseguró.