Usuarios cordobeses denunciaron que algunos taxistas de la ciudad cobran recargos por pagos con tarjetas de débito y crédito. Según asegura Cadena 3, el adicional sería de 6 por ciento para el primero de los casos y del 8 por ciento, para el segundo. Un incremento que está prohibido por ordenanza municipal.

Más precisamente, es la ordenanza 12.859 la que obliga a que taxis y remises permitan pagar con medios electrónicos en la ciudad de Córdoba. Pero al mismo tiempo, la disposición aclara que aceptar estos medios de pago no significará cobros extras. Sin embargo, usuarios denuncian que algunos no aceptan el pago con débito o crédito o, si lo hacen, cobran un plus.

Al respecto, habló Miguel Arias, titular del Sindicato de Peones de Taxis, quien aseguró a Cadena 3 que este plus no se cobra y que la mayoría de los coches aceptan tarjetas. “No he escuchado ni visto ningún compañero que cobre algún adicional por los viajes. De ninguna manera rechazamos los viajes con tarjetas”, remarcó.

El representante del sector estimó que el 70% de los automóviles tiene instalado el dispositivo para estos cobros, ya que se exige en la Inspección Técnica Vehicular (ITV). “En este momento de pandemia no se controló, por eso 70%. Pero deberíamos estar todos con el posnet”, sumó.

Sin embargo, algunos taxistas comentan que no todos aceptan este tipo de pagos, porque les cobran recargos o porque el dueño les pide que no lo hagan. También aseguran que muchos tienen el aparato para pasar la ITV, pero que los dispositivos no están habilitados.

Respecto a esto, el Municipio indica que un inspector puede controlar si tienen o no el posnet pero que es más difícil controlar si ocurren los recargos. “La única forma que podemos saber si aplican recargo es a través de una denuncia del usuario”, dijo a Cadena 3 René Canepari, subdirector de Control de Movilidad de la Municipalidad.

Los usuarios pueden denunciar recargos o falta de medios de pago electrónicos al 4348600. Las multas para los choferes que incurran en este tipo de prácticas van desde los 5.000 a los 16.000 pesos.