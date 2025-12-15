Talleres: son horas decisivas para que Guido Herrera juegue en el Inter de Lionel Messi

Inter de Miami aceleró para llevarse a Guido Herrera, el arquero de Talleres que ya se habría despedido en el ámbito Albiazul porque incluso cuenta con el visto bueno de Lionel Messi, figura estelar del campeón de la MLS y capitán de la Selección argentina.

El arquero ya tiene sobre la mesa un contrato importante para ser refuerzo del Inter, y el empuje que dio Messi a la operación hace que se vuelva inminente. Con una propuesta superior a los dos millones de dólares.

Guido Herrera arquero del club Atlético Talleres. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Talleres espera un mejor oferta, ya que pretende unos tres millones de dólares por el pase de Herrera. En las primeras conversaciones también hubo diferencias en los plazos para los pagos. Cuestiones que serían zanjadas en las próximas horas.

Guido Herrera arquero de Talleres . (José Gabriel Hernández / La Voz)

Además del Inter, otro equipo de la MLS fijó su interés en Herrera, el Atlanta United dirigido por Gerardo el “Tata” Martino. Y también aparece River, como en mercados anteriores.

TALLERES, POR OTRO ARQUERO

Santino Barbi arquero Argentina Sub 20

No sólo Guido Herrera deja Talleres, también se va Javier Burrai, quien termina su contrato en este mes de diciembre y regresa a Ecuador, al Guayaquil City. En el plantel quedan Santino Barbi, arquero titular de la Selección Sub 20 subcampeona del Mundial; y otro juvenil con proyección: Jeremías Florentín.

Franco Petroli, el arquerazo que tiene el Tomba.

Para reemplazar a Herrera, el elegido en Talleres es Franco Petrolli, ex Estudiantes de Río Cuarto y con buenas temporadas en lo personal en Godoy Cruz, más allá del descenso.