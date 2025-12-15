Messi regresa a Rosario: cuándo llega y por cuánto tiempo se quedará en la ciudad

La ciudad de Rosario ya cuenta los días para recibir nuevamente a su hijo pródigo, Lionel Messi. La esperada fecha de regreso del astro del fútbol a la Argentina ha sido confirmada: el próximo miércoles 17 de diciembre.

Messi junto a su esposa recibiendo un año nuevo en Rosario.

De acuerdo con la información brindada por el periodista Mauro Yasprizza, el campeón del mundo arribará a la provincia de Santa Fe por el Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo, para luego trasladarse por vía terrestre hasta su hogar en Funes.

La llegada de “La Pulga” a la ciudad se debe, como es tradición, al receso de fin de año, lo que le permitirá pasar la Nochebuena y el Año Nuevo junto a su familia en su residencia local. Además festejará el casamiento de su hermana María Sol, el 3 de enero de 2026.

El capitán de la Selección Argentina permanecerá en Rosario durante el período de celebraciones, lo que sin duda movilizará a miles de hinchas y generará una fuerte expectativa en torno a su estadía.

Recuerdos rosarinos de la familia de Messi.

Todos los años Messi se queda junto a su familia durante buena parte de enero. Este año no hay fecha confirmada de regreso pero sí está confirmado su arribo. Como todos los años, los rosarinos esperan con ansias la visita del astro del fútbol.