Lionel Messi sumará un nuevo homenaje a su carrera legendaria: este sábado inaugurará en Calcuta, India, una imponente estatua de 21 metros de altura que quedará como un símbolo eterno del impacto mundial del rosarino. El evento se realizará tan solo una semana después de que el crack se coronara campeón de la MLS con Inter Miami.

De Rosario al mundo.

La elección de Calcuta no es casual. La ciudad india es uno de los lugares donde el fútbol argentino tiene mayor devoción, y Messi se ha convertido allí en una figura de culto. Las autoridades locales trabajan contrarreloj para ultimar los detalles de la ceremonia, que incluirá una presentación oficial y actividades abiertas al público.

El monumento, descrito por sus organizadores como un “busto monumental”, estará ubicado en una de las calles más emblemáticas de la ciudad y tendrá un detalle muy especial: mostrará a Messi levantando la Copa del Mundo obtenida en Qatar 2022, el título que selló definitivamente su lugar en la historia del deporte.

Además, el homenaje compartirá ubicación con el monumento a otro ícono argentino: Diego Armando Maradona. Ambos estarán instalados en la misma calle, en un gesto que para muchos simboliza la unión de las dos máximas leyendas del fútbol nacional y una postal que sin dudas atraerá a miles de fanáticos.

Lionel Messi, minutos antes de la final entre Inter Miami y Vancouver Whitecaps. (Gentileza MLS)

Para los aficionados de Rosario, este reconocimiento en India vuelve a poner de relieve cómo la figura de Messi trasciende fronteras. El rosarino no solo es ídolo en su ciudad y en su país, sino que también moviliza multitudes en lugares tan lejanos como el sudeste asiático.

Con esta inauguración, Messi continúa ampliando su legado fuera de las canchas, mientras afianza su imagen como una figura global admirada en cada rincón del planeta. Calcuta se prepara para vivir un día histórico que unirá devoción, fútbol y emoción en torno al mejor jugador del mundo.