Messi Cup: qué es y cómo se juega el torneo que lleva el apellido del rosarino más famoso

La primera edición de la Messi Cup dio comienzo este martes con sede en la ciudad de Miami, anfitriona del evento inaugural. La competencia reúne a destacados clubes internacionales, prometiendo ser una vidriera para jóvenes promesas.
El debut de Newell’s Old Boys en el certamen no fue el esperado. La categoría Sub 16 de la Lepra comenzó con el pie izquierdo, perdiendo ante el equipo local, Inter Miami, con un contundente 4-0.
Esta competencia reúne a ocho clubes de élite internacional, distribuidos en dos zonas de cuatro equipos cada una. La lista de participantes incluye una nutrida representación de potencias:
- Argentina: River Plate y Newell’s Old Boys.
- España: Atlético de Madrid y FC Barcelona.
- Inglaterra: Manchester City y Chelsea.
- Italia: Inter de Milán.
- Estados Unidos: Inter Miami.
El formato del certamen garantiza que cada escuadra jugará al menos tres encuentros durante la fase inicial de grupos. Los partidos se disputan en dos períodos de 40 minutos cada uno. Tras esta etapa clasificatoria, se pasará a las rondas de eliminación directa que coronarán al primer campeón de la historia de la Messi Cup.
Los grupos quedaron conformados de la siguiente manera:
- Grupo A: Inter Miami, Newell’s Old Boys, Atlético de Madrid y Chelsea.
- Grupo B: Inter de Milán, Barcelona, Manchester City y River Plate.
Dónde ver en vivo la Messi Cup
El torneo, que se juega desde este martes 9 al domingo 14 de diciembre, puede verse en vivo por ESPN y Disney+.
Cronograma completo de partidos:
Martes 9 de diciembre
- 14:00 – Manchester City vs. Inter de Milán // ESPN en Disney+ Plan Premium
- 16:00 – Inter Miami vs. Newell’s Old Boys // ESPN en Disney+ Plan Premium
- 18:00 – Chelsea vs. Atlético de Madrid // ESPN en Disney+ Plan Premium
- 19:45 – Barcelona vs. River Plate // ESPN2 y Disney+ Plan Premium
Miércoles 10 de diciembre
- 11:45 – Newell’s Old Boys vs. Chelsea // ESPN2 y Disney+ Plan Premium
- 14:00 – Inter Miami vs. Atlético de Madrid // ESPN en Disney+ Plan Premium
- 14:00 – Inter de Milán vs. Barcelona // ESPN en Disney+ Plan Premium
- 16:00 – River Plate vs. Manchester City // ESPN en Disney+ Plan Premium
Jueves 11 de diciembre
- 11:45 – River Plate vs. Inter de Milán // ESPN2 y Disney+ Plan Premium
- 14:00 – Atlético de Madrid vs. Newell’s Old Boys // ESPN en Disney+ Plan Premium
- 14:00 – Chelsea vs. Inter Miami // ESPN en Disney+ Plan Premium
- 16:00 – Manchester City vs. Barcelona // ESPN en Disney+ Plan Premium
Sábado 13 de diciembre
- 12:30 – Partido por el séptimo puesto // ESPN en Disney+ Plan Premium
- 14:30 – Partido por el quinto puesto // ESPN en Disney+ Plan Premium
- 14:30 – Semifinal 1 // ESPN3 y Disney+ Plan Premium
- 16:30 – Semifinal 2 // ESPN3 y Disney+ Plan Premium
- Domingo 14 de diciembre
- 15:30 – Partido por el tercer puesto // ESPN3 y Disney+ Plan Premium
- 18:00 – Final // ESPN3 y Disney+ Plan Premium