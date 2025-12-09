Messi Cup: qué es y cómo se juega el torneo que lleva el apellido del rosarino más famoso

La primera edición de la Messi Cup dio comienzo este martes con sede en la ciudad de Miami, anfitriona del evento inaugural. La competencia reúne a destacados clubes internacionales, prometiendo ser una vidriera para jóvenes promesas.

La Sub 16 de la Lepra debutó en el torneo con una derrota 4-0 ante Inter Miami.

El debut de Newell’s Old Boys en el certamen no fue el esperado. La categoría Sub 16 de la Lepra comenzó con el pie izquierdo, perdiendo ante el equipo local, Inter Miami, con un contundente 4-0.

Esta competencia reúne a ocho clubes de élite internacional, distribuidos en dos zonas de cuatro equipos cada una. La lista de participantes incluye una nutrida representación de potencias:

Argentina: River Plate y Newell’s Old Boys.

España: Atlético de Madrid y FC Barcelona.

Inglaterra: Manchester City y Chelsea.

Italia: Inter de Milán.

Estados Unidos: Inter Miami.

El formato del certamen garantiza que cada escuadra jugará al menos tres encuentros durante la fase inicial de grupos. Los partidos se disputan en dos períodos de 40 minutos cada uno. Tras esta etapa clasificatoria, se pasará a las rondas de eliminación directa que coronarán al primer campeón de la historia de la Messi Cup.

La copa que lleva el nombre del rosarino más conocido.

Los grupos quedaron conformados de la siguiente manera:

Grupo A: Inter Miami, Newell’s Old Boys , Atlético de Madrid y Chelsea.

Grupo B: Inter de Milán, Barcelona, Manchester City y River Plate.

Dónde ver en vivo la Messi Cup

El torneo, que se juega desde este martes 9 al domingo 14 de diciembre, puede verse en vivo por ESPN y Disney+.

Cronograma completo de partidos:

Martes 9 de diciembre

14:00 – Manchester City vs. Inter de Milán // ESPN en Disney+ Plan Premium

16:00 – Inter Miami vs. Newell’s Old Boys // ESPN en Disney+ Plan Premium

18:00 – Chelsea vs. Atlético de Madrid // ESPN en Disney+ Plan Premium

19:45 – Barcelona vs. River Plate // ESPN2 y Disney+ Plan Premium

Miércoles 10 de diciembre

11:45 – Newell’s Old Boys vs. Chelsea // ESPN2 y Disney+ Plan Premium

14:00 – Inter Miami vs. Atlético de Madrid // ESPN en Disney+ Plan Premium

14:00 – Inter de Milán vs. Barcelona // ESPN en Disney+ Plan Premium

16:00 – River Plate vs. Manchester City // ESPN en Disney+ Plan Premium

Jueves 11 de diciembre

11:45 – River Plate vs. Inter de Milán // ESPN2 y Disney+ Plan Premium

14:00 – Atlético de Madrid vs . Newell’s Old Boys // ESPN en Disney+ Plan Premium

14:00 – Chelsea vs. Inter Miami // ESPN en Disney+ Plan Premium

16:00 – Manchester City vs. Barcelona // ESPN en Disney+ Plan Premium

Sábado 13 de diciembre