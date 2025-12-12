Talleres y una sorpresiva decisión sobre la continuidad del colombiano Angulo

Cuando parecía que Luis Angulo enderezaba su regreso a Talleres a mitad de año, para finalizar el semestre como titular, el técnico Carlos Tevez puso objeciones por la continuidad del extremo colombiano. Y sería cedido nuevamente a préstamo.

Los motivos serían tres: la evaluación de su rendimiento deportivo integral a lo largo del torneo, sus conductas extrafutbolísticas y la necesidad de liberar un cupo de extranjeros; publicó Deportes La Voz.

Instituto y Talleres se enfrentaron en el Monumental de Alta Córdoba por la última fecha de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional. (José Gabriel Hernández y Javier Ferreyra / La Voz)

Además fue motivo de análisis el costo económico de un jugador que apenas disputó 12 partidos, cuatro de ellos como titular, sin goles convertidos y con tres asistencias.

Angulo deberá reintegrarse a los entrenamientos el 26 de diciembre, y su contrato se extiende hasta fines de 2027, pero lo más probable es que su futuro inmediato sea fuera de Talleres.

POR QUÉ EL REGRESO DE ANGULO A TALLERES NO FUE EL ESPERADO

Cuando Talleres dio a conocer la lista de jugadores prescindibles para el 2026, Luis Angulo no la integraba. Y se especuló con que lo mostrado por el colombiano en los últimos partidos del Clausura, serían suficientes para asegurar su lugar.

Lo cierto es que la lesión muscular que lo tuvo a maltraer desde la quinta fecha hasta la novena, con Talleres peleando ya por la permanencia, le quitó protagonismo. Se recompuso, ganó minutos desde el banco y jugó de entrada contra Vélez, Platense e Instituto, como también en octavos contra Boca.

Instituto y Talleres se enfrentaron por la Liga Profesional. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Al parecer Tévez decidió que, a menos que se produzca un cambio radical, el colombiano no continúe en el plantel superior albiazul y salga por una nueva cesión o una venta.