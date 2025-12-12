Vía Córdoba / Talleres

Talleres y una sorpresiva decisión sobre la continuidad del colombiano Angulo

Terminó el semestre como titular, pero el técnico Carlos Tevez puso reparos. Por otra parte, el club busca liberar cupos de extranjeros.

Jorge Nahúm
12 de diciembre de 2025,

Talleres y una sorpresiva decisión sobre la continuidad del colombiano Angulo
El colombiano Luis Angulo terminó como titular en Talleres, pero su rendimiento no convenció.

Cuando parecía que Luis Angulo enderezaba su regreso a Talleres a mitad de año, para finalizar el semestre como titular, el técnico Carlos Tevez puso objeciones por la continuidad del extremo colombiano. Y sería cedido nuevamente a préstamo.

Los motivos serían tres: la evaluación de su rendimiento deportivo integral a lo largo del torneo, sus conductas extrafutbolísticas y la necesidad de liberar un cupo de extranjeros; publicó Deportes La Voz.

Instituto y Talleres se enfrentaron en el Monumental de Alta Córdoba por la última fecha de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional. (José Gabriel Hernández y Javier Ferreyra / La Voz)
Además fue motivo de análisis el costo económico de un jugador que apenas disputó 12 partidos, cuatro de ellos como titular, sin goles convertidos y con tres asistencias.

Angulo deberá reintegrarse a los entrenamientos el 26 de diciembre, y su contrato se extiende hasta fines de 2027, pero lo más probable es que su futuro inmediato sea fuera de Talleres.

POR QUÉ EL REGRESO DE ANGULO A TALLERES NO FUE EL ESPERADO

Cuando Talleres dio a conocer la lista de jugadores prescindibles para el 2026, Luis Angulo no la integraba. Y se especuló con que lo mostrado por el colombiano en los últimos partidos del Clausura, serían suficientes para asegurar su lugar.

Lo cierto es que la lesión muscular que lo tuvo a maltraer desde la quinta fecha hasta la novena, con Talleres peleando ya por la permanencia, le quitó protagonismo. Se recompuso, ganó minutos desde el banco y jugó de entrada contra Vélez, Platense e Instituto, como también en octavos contra Boca.

Instituto y Talleres se enfrentaron por la Liga Profesional. (José Gabriel Hernández / La Voz)
Al parecer Tévez decidió que, a menos que se produzca un cambio radical, el colombiano no continúe en el plantel superior albiazul y salga por una nueva cesión o una venta.

