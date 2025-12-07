Vía Rosario / Messi

Cumbia y consagración: El Inter Miami del rosarino Lionel Messi ganó la MLS Cup y sorprendió “bailando el trencito”

El equipo capitaneado por el ídolo rosarino se coronó campeón tras vencer a Vancouver Whitecaps. La verdadera fiesta se desató después y todo quedó registrado en un video viral.

Belén Musso

7 de diciembre de 2025,

Lionel Messi, campeón de la MLS con el Inter Miami. (AP)

La ciudad de Rosario, cuna de Lionel Messi, sigue de cerca cada logro de su hijo pródigo y este fin de semana no fue la excepción. El Inter Miami, el equipo comandado por el astro argentino, celebró por primera vez en su historia la conquista de la MLS Cup, consolidando una temporada de triunfos desde la llegada de la “Pulga”. El equipo dirigido por el también argentino Javier Mascherano, alcanzó la gloria tras imponerse con un marcador de 3-1 ante Vancouver Whitecaps, con un Messi fundamental en el esquema, destacándose por sus precisas asistencias a sus compañeros.

El video que desató miles de comentarios

Un video que se hizo viral capturó la forma en que el Inter Miami de Lionel Messi celebró su reciente consagración. La sorpresa la dio David Beckham, copropietario del club, quien no dudó en unirse al clásico “trencito” y bailar cumbia con los futbolistas. En la misma secuencia se distinguía a Messi, de camisa clara, seguido por Rodrigo De Paul. El capitán, que parecía visiblemente cansado, se mantuvo ligeramente al margen de la formación espontánea, caminando en lugar bailar, lo que generó un aluvión de bromas en las plataformas digitales.

Los usuarios de X (antes Twitter) no tardaron en reaccionar: “Muchas ganas no es que tenga, parece”, arriesgó un usuario en X (antes Twitter) sobre el gesto del delantero, de 38 años. “Admítanlo, jamás esperaron encontrar a Beckham bailando cumbia santafesina”, sumó un segundo. “Leo: ‘Anto, llevame a casa’”, aportó un tercero. “Menos onda que rulo de chino”, aportó un cuarto.

Lionel Messi, campeón de la MLS con el Inter Miami. (AP)

Messi convierte a todos los equipos en campeón

Este título de la MLS Cup marca un hito para la franquicia de Florida que si bien ya había levantado la Leagues Cup 2023 y el Supporter’s Shield 2024 tras el desembarco de su capitán, consigue ahora el trofeo más codiciado de la liga estadounidense. La victoria selló una campaña impresionante que ha transformado al Inter Miami en una potencia deportiva y un fenómeno cultural a nivel global.

