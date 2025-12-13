De cara al mercado de pases para el 2026, en Talleres por ahora se habla más de salidas que de altas para el plantel que dirige Carlos Tevez. Incluso para futbolistas que son de la consideración del DT para la próxima temporada.

Es el caso de Matías Galarza (23 años), el volante que llegó como refuerzo y ganó un lugar, aunque después su rendimiento decayó. Terminó el año como titular, aunque no el nivel que se espera de él.

Sufrió la fractura del quinto metatarsiano del pie derecho ante Atlético Tucumán. Habitualmente se hace una cirugía y la rehabilitación dura tres meses. En este caso, se haría un tratamiento de conservación para que pueda estar el 5 de marzo ante River, en la final de la Supercopa Internacional. (Prensa Talleres)

Aún así, dos poderosos clubes del fútbol brasileño iniciaron contactos por su pase: el Atlético Mineiro, subcampeón de Copa Sudamericana, y el Fluminense.

Instituto y Talleres se enfrentaron por la Liga Profesional. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Dos propuestas tentadoras para Galarza, más allá de que Tévez lo tiene en sus planes. Sobre todo por las posibles partidas de otros volantes Albiazules, como el colombiano Juan Camilo Portilla y Ulises Ortegoza.

CON CONTRATO VIGENTE EN TALLERES

Matías Galarza se incorporó a Talleres en 2024, proveniente del Genk de Bélgica, en el que jugó Conference League y las clasificatorias para la Europa y Champions League.

Matías Alejandro Galarza celebra su gol para Talleres en el duelo ante Instituto, por la última fecha del Apertura. (José Gabriel Hernández / La Voz)

El ex Argentinos Juniors firmó contrato con el club de barrio Jardín hasta diciembre de 2028. En Talleres lo venían siguiendo desde las Divisiones Inferiores del “Bicho”.