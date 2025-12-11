Enzo Fernández, campeón del mundo con la Selección Argentina de Lionel Scaloni, anunció que tiene un nuevo representante. Para sorpresa de muchos en el universo del fútbol nacional y provincial, eligió a un exjugador de Talleres.

Exjugador de Talleres: quién es el nuevo representante de Enzo Fernández

La estrella del Chelsea de Enzo Maresca había sido cliente de Uriel Pérez Jaurena, quien lo acompañó y fue clave para el traspaso desde Benfica hasta el conjunto de Londres. Pero en las últimas horas, Javier Pastore asumió su nuevo rol.

Javier Pastore y su nueva agencia de representación (Fifa)

El Flaco lanzó The Elegant Game, su nueva agencia de representación de jugadores. “Acompañamos a nuestros jugadores en todas las etapas de su desarrollo profesional: desde los talentos en formación hasta las estrellas consolidadas en la élite del fútbol mundial”, describió la entidad en su página web.

