Enzo Fernández, campeón del mundo con la Selección Argentina de Lionel Scaloni, anunció que tiene un nuevo representante. Para sorpresa de muchos en el universo del fútbol nacional y provincial, eligió a un exjugador de Talleres.
Exjugador de Talleres: quién es el nuevo representante de Enzo Fernández
La estrella del Chelsea de Enzo Maresca había sido cliente de Uriel Pérez Jaurena, quien lo acompañó y fue clave para el traspaso desde Benfica hasta el conjunto de Londres. Pero en las últimas horas, Javier Pastore asumió su nuevo rol.
El Flaco lanzó The Elegant Game, su nueva agencia de representación de jugadores. “Acompañamos a nuestros jugadores en todas las etapas de su desarrollo profesional: desde los talentos en formación hasta las estrellas consolidadas en la élite del fútbol mundial”, describió la entidad en su página web.
Quién más es representado por el exjugador de Talleres, Javier Pastore
- Bautista Goitia Altamirano: joven promesa de 18 años de River Plate que se destaca por su técnica refinada y visión de juego desde la media punta.
- Cristian Ferreira: centrocampista creativo de 26 años formado en Argentinos Juniors, que se caracteriza por su excelente técnica individual, capacidad de conducción y visión de pase.
- Facundo Tomás Viveros: mediocampista ofensivo de 22 años del Villarreal CF, donde da sus primeros pasos en el fútbol europeo.
- Lautaro Rubén Rivero Cruz: defensor central zurdo de River Plate que combina solidez defensiva con capacidad de salida de balón.
- Thiago Martín Acosta: el joven volante creativo de River Plate tiene 22 años y representa la nueva generación de mediocampistas con su técnica depurada, criterio en la distribución del balón y capacidad para generar desequilibrio en el último tercio.