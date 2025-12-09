El Talleres de Carlos Tevez espera ofertas millonarias por dos de sus titulares

Antes del regreso a los entrenamientos del plantel, en Talleres hay rumores sobre posibles ventas de jugadores pertenecientes al club y también sobre los que pueden llegar para reforzar al plantel de cara al 2026.

El plantel que dirige Carlos Tevez está licenciado hasta el próximo 26 de diciembre en donde se reunirán para iniciar el proceso para lo que viene. La parte fuerte de la pretemporada será en Cardales, provincia de Buenos Aires desde el 3 de enero.

TALLERES Y LAS OFERTAS MILLONARIAS POR DOS JUGADORES TITULARES PARA CARLOS TEVEZ

En una lista que surgió sobre posibles salidas del plantel albiazul se habló de dos jugadores que podrían seguir su carrera en otro país, específicamente en Brasil.

Ambos fueron titulares en la última parte del torneo en donde el equipo aseguró su permanencia y clasificó entre los ocho primeros siendo eliminados por Boca en octavos de final.

Juan Camilo Portilla. El colombiano habló del semestre de Talleres y también de su futuro. (IG: @laporti10)

El Atlético Paranaense, recién ascendido al Brasileirao, tendría firmes intenciones de llevarse al dos colombianos: Juan Camilo Portilla, volante central de gran rendimiento y Luis Miguel Angulo, extremo. No trascendieron las cifras pero se espera que haya una buena entrada de dinero a las arcas de la T.

Talleres venció este sábado 1 a 0 a Platense por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. (Nicolás Bravo / La Voz)

El club en donde juega el exvolante de Belgrano Bruno Zapelli, según César Merlo periodista especializado en mercado de pases, hizo una oferta formal por Portilla. Talleres la está analizando y tendría chances de aceptarla. En el anterior mercado de pases ya hubo un intento por el mismo volante.

Por Angulo todavía no hubo acercamientos desde el Paranaense pero ambas operaciones podrían acelerarse antes de que termine el año.