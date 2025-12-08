Belgrano, Talleres, Instituto y Estudiantes (Río IV); conocerán este martes sus rivales para el 2026

La Liga Profesional (LPF) realizará este martes al mediodía el sorteo de las dos zonas para los torneos Apertura y Clausura 2026 en los que tomarán parte Belgrano, Talleres e Instituto, más el ascendido Estudiantes de Río Cuarto.

Será en el predio de Ezeiza, a puertas cerradas y sin televisación. Los grupos para el 2026 se difundirán únicamente una vez finalizado el acto. Para este miércoles, en tanto, está previsto el sorteo de la Copa Argentina. Y el 21 de enero próximo, para la Primera Nacional, en la que participará Racing de Nueva Italia.

Partido Talleres Belgrano en el Kempes por fecha de la LFP. (Javier Ferreyra / La Voz)

CÓMO SERÁ EL SORTEO DE LAS ZONAS

A diferencia de otros años, el sorteo no tendrá transmisión ni oficial ni por señal deportiva: será a puertas cerradas y, una vez finalizado, la LPF publicará los grupos ya definidos en sus canales oficiales. Es decir que cada club conocerá sus rivales sin ver el sorteo en vivo.

Instituto y Talleres se enfrentaron por la Liga Profesional. (José Gabriel Hernández / La Voz)

El formato 2026 mantiene la estructura que se viene implementando: dos torneos cortos (Apertura y Clausura), divididos en dos zonas de 15 equipos, con fecha de clásicos interzonal y una etapa final que se resolverá con playoffs. Además, la pelea por el título anual se definirá por la tabla acumulada, sumando los puntos de ambos campeonatos.

La formación de Belgrano en la última fecha ante Unión. (Prensa Belgrano).

Belgrano recibió a Tigre en el Gigante de Alberdi por el torneo Clausura de la Liga Profesional. (Javier Ferreyra / La Voz)

El Apertura comenzará en la última semana de enero y habrá un paréntesis a mitad de año, por el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Instituto y Talleres se enfrentaron por la Liga Profesional. (José Gabriel Hernández / La Voz)

En este 2025 que termina, Belgrano compitió en la Zona A, con clásico ante Talleres, mientras que en la Zona B se encolumnaron los Albiazules e Instituto. Se agrega Estudiantes de Río Cuarto, que obtuvo el segundo ascenso a Primera.

Estudiantes de Rio IV ascendió a primera división de fútbol Argentino. Prensa Estudiantes Rio Cuarto