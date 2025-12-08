Belgrano, Talleres, Instituto y Estudiantes (Río IV); conocerán este martes sus rivales para el 2026

La Liga Profesional (LPF) realizará este martes al mediodía el sorteo de las dos zonas para los torneos Apertura y Clausura 2026 en los que tomarán parte Belgrano, Talleres e Instituto, más el ascendido Estudiantes de Río Cuarto.
Será en el predio de Ezeiza, a puertas cerradas y sin televisación. Los grupos para el 2026 se difundirán únicamente una vez finalizado el acto. Para este miércoles, en tanto, está previsto el sorteo de la Copa Argentina. Y el 21 de enero próximo, para la Primera Nacional, en la que participará Racing de Nueva Italia.
CÓMO SERÁ EL SORTEO DE LAS ZONAS
A diferencia de otros años, el sorteo no tendrá transmisión ni oficial ni por señal deportiva: será a puertas cerradas y, una vez finalizado, la LPF publicará los grupos ya definidos en sus canales oficiales. Es decir que cada club conocerá sus rivales sin ver el sorteo en vivo.
El formato 2026 mantiene la estructura que se viene implementando: dos torneos cortos (Apertura y Clausura), divididos en dos zonas de 15 equipos, con fecha de clásicos interzonal y una etapa final que se resolverá con playoffs. Además, la pelea por el título anual se definirá por la tabla acumulada, sumando los puntos de ambos campeonatos.
El Apertura comenzará en la última semana de enero y habrá un paréntesis a mitad de año, por el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
En este 2025 que termina, Belgrano compitió en la Zona A, con clásico ante Talleres, mientras que en la Zona B se encolumnaron los Albiazules e Instituto. Se agrega Estudiantes de Río Cuarto, que obtuvo el segundo ascenso a Primera.
- Dos zonas de 15 equipos para Apertura y Clausura.
- 14 fechas dentro de cada grupo.
- Una fecha de clásicos y otra interzonal adicional.
- Playoffs: octavos, cuartos y semifinales con ventaja de localía para los mejores clasificados.
- Final en estadio neutral.
- Localías invertidas en el Clausura respecto del Apertura.
- Mínimo de 32 partidos por año sin contar instancias finales.
- Dos descensos: uno por Tabla Anual y otro por promedio (pero sin reducción de equipos, ya que subirán la misma cantidad desde la Primera Nacional).