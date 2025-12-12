Luego de haber realizado el sorteo, La Liga Profesional de Fútbol confirmó el fixture de los partidos para las zonas A y B. De este modo, el Talleres de Carlos Tevez ya sabe cuándo y contra quién debuta por el Torneo Apertura 2026.

Cuándo y contra quién debuta el Talleres de Carlos Tevez por el Torneo Apertura 2026

Talleres enfrentará a Newell’s Old Boys de Rosario en condición de local el fin de semana del domingo 25 de enero, según compartieron las autoridades del fútbol argentino en su página oficial. Es decir, el tercer fin de semana del primer mes del año entrante.

Talleres cerró el año con una derrota ante Boca. (Fotobaires)

Los rivales del conjunto Matador a lo largo del Torneo Apertura 2026 serán Defensa y Justicia, Boca, Deportivo Riestra, Independiente, Estudiantes, Instituto, Vélez, Unión, Platense, San Lorenzo, Lanús, Central Córdoba y Gimnasia de Mendoza.

Además de Rosario Central y Belgrano. El encuentro con el Pirata corresponde a la fecha de los clásicos que se disputa cada año. El cotejo con el Canalla es en el marco del cotejo interzonal para que todos los equipos jueguen al menos 16 partidos.