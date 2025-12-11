Para Talleres será un arduo semestre en el Apertura, más allá de no competir en copas internacionales. Es que le toca integrar la Zona A, junto a Instituto, y que asoma como la más complicada de las dos. Será visitante de Belgrano en la fecha de los clásicos y se cruzará con Rosario Central por el Interzonal.
Los dirigidos por Carlos Tevez pondrá primera frente a Newell’s, en el Kempes, en el último fin de semana de enero. Y el tocará afrontar los clásicos cordobeses con pocos días de diferencia: recibirá a Instituto, posiblemente el once de marzo, y va contra Belgrano al Gigante, el 15 de ese mes.
Pero además, por el Interzonal deberá presentarse en Arroyito en febrero próximo, frente al Rosario Central de Ángel Di María, actual campeón anual. Un fíxture cuesta arriba para el Matador.
Y un calendario apretado por el Mundial que se disputará en 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, del 11 de junio al 18 de julio. Tras la cita máxima del fútbol, el Clausura invierte las localías, con lo que la T jugará en Alta Córdoba, y será anfitrión de Belgrano en el Kempes.
En tanto que Boca, el rival que lo eliminó en octavos de final del Clausura en la Bombonera, vendrá al Kempes por la fecha 13 a comienzos de abril.
TALLERES EN EL APERTURA, FECHA POR FECHA
Fecha 1 (fin de semana del 25/01)
Talleres – Newell’s
Fecha 2 (semana del 28/01)
Vélez – Talleres
Fecha 3 (fin de semana del 01/02)
Talleres – Platense
Fecha 4 (fin de semana del 08/02)
Lanús – Talleres
Fecha 5 (fin de semana del 15/02)
Talleres – Gimnasia (Mza.)
Fecha 6 (Interzonal – fin de semana del 22/02)
Rosario Central - Talleres
Fecha 7 (semana del 25/02)
Central Córdoba – Talleres
Fecha 8 (fin de semana del 01/03)
Talleres – San Lorenzo
Fecha 9 (fin de semana del 08/03)
Unión – Talleres
Fecha 10 (semana del 11/03)
Talleres – Instituto
Fecha 11 (Fin de semana del 15/03)
Interzonal: Belgrano – Talleres
Fecha 12 (Fin de semana del 22/03)
Independiente – Talleres
Fecha 13 (Fin de semana del 05/04)
Talleres – Boca
Fecha 14 (Fin de semana del 12/04)
Defensa y Justicia – Talleres
Fecha 15 (Fin de semana del 19/04)
Talleres – Deportivo Riestra
Fecha 16 (Fin de semana del 26/04)
Estudiantes – Talleres