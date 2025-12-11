Para Talleres será un arduo semestre en el Apertura, más allá de no competir en copas internacionales. Es que le toca integrar la Zona A, junto a Instituto, y que asoma como la más complicada de las dos. Será visitante de Belgrano en la fecha de los clásicos y se cruzará con Rosario Central por el Interzonal.

Los dirigidos por Carlos Tevez pondrá primera frente a Newell’s, en el Kempes, en el último fin de semana de enero. Y el tocará afrontar los clásicos cordobeses con pocos días de diferencia: recibirá a Instituto, posiblemente el once de marzo, y va contra Belgrano al Gigante, el 15 de ese mes.

Instituto y Talleres se enfrentaron por la Liga Profesional. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Partido Talleres Belgrano en el Kempes por fecha de la LFP. (Javier Ferreyra / La Voz)

Pero además, por el Interzonal deberá presentarse en Arroyito en febrero próximo, frente al Rosario Central de Ángel Di María, actual campeón anual. Un fíxture cuesta arriba para el Matador.

Rosario Central vs Talleres de Córdoba. Foto: FOTOBAIRES Fecha 9 Torneo Clausura Liga Profesional.

Y un calendario apretado por el Mundial que se disputará en 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, del 11 de junio al 18 de julio. Tras la cita máxima del fútbol, el Clausura invierte las localías, con lo que la T jugará en Alta Córdoba, y será anfitrión de Belgrano en el Kempes.

En tanto que Boca, el rival que lo eliminó en octavos de final del Clausura en la Bombonera, vendrá al Kempes por la fecha 13 a comienzos de abril.

Talleres visitó a Boca por los octavos de final de la Liga Profesional. (Fotobaires)

TALLERES EN EL APERTURA, FECHA POR FECHA

Fecha 1 (fin de semana del 25/01)

Talleres – Newell’s

Fecha 2 (semana del 28/01)

Vélez – Talleres

Fecha 3 (fin de semana del 01/02)

Talleres – Platense

Fecha 4 (fin de semana del 08/02)

Lanús – Talleres

Fecha 5 (fin de semana del 15/02)

Talleres – Gimnasia (Mza.)

Fecha 6 (Interzonal – fin de semana del 22/02)

Rosario Central - Talleres

Fecha 7 (semana del 25/02)

Central Córdoba – Talleres

Fecha 8 (fin de semana del 01/03)

Talleres – San Lorenzo

Fecha 9 (fin de semana del 08/03)

Unión – Talleres

Fecha 10 (semana del 11/03)

Talleres – Instituto

Fecha 11 (Fin de semana del 15/03)

Interzonal: Belgrano – Talleres

Fecha 12 (Fin de semana del 22/03)

Independiente – Talleres

Fecha 13 (Fin de semana del 05/04)

Talleres – Boca

Fecha 14 (Fin de semana del 12/04)

Defensa y Justicia – Talleres

Fecha 15 (Fin de semana del 19/04)

Talleres – Deportivo Riestra

Fecha 16 (Fin de semana del 26/04)

Estudiantes – Talleres