El DT que ascendió con Instituto explicó su salida de Chile y destacó el nuevo rol del “Loco” Carranza

Lucas Bovaglio, el técnico que entró a la historia por el devolver a Instituto a Primera después de 17 años, no seguirá en Palestino. Club chileno al que clasificó a Copa Sudamericana y en el que asumió en 2024.

Pódcast Mundo Gloria con Lucas Bovaglio, ex técnico de Instituto. (Nicolás Bravo / La Voz)

El DT explicó los motivos en una entrevista con Tercer Tiempo, por Radio Sucesos, y siempre con Instituto cerca, destacó la contración de Jorge Carranza para la reestructuración del fútbol en el club de Alta Córdoba.

“Con Jorge estoy en contacto seguido. Fue compañero mío en Rafaela, me tocó dirigirlo y también en Instituto. Fue una excelente decisión haberlo llamado a él para este cargo”, remarcó Bovaglio sobre el nuevo secretario técnico Albirrojo.

Carranza, feliz tras su regreso a Instituto (Foto: Prensa IACC).

“Hablamos de todo. También de jugadores, incluso de uno de Palestino, pero que tiene contrato. Y de los que conozco bien del fútbol chileno. Le estoy debiendo algunos mensajes por contestar”, agregó.

A propósito de Instituto, remarcó: “El ascenso es el logro más importante de mi carrera. Cuando llegué al club lo tomé como el desafío más complejo y terminó bien. Mucha gente alineada genera una sinergia que te lleva al logro. Estuve en Córdoba cuando se cumplieron los tres años, y sigo reciendo el cariño de la gente".

POR QUÉ SE FUE DE PALESTINO DE CHILE

“Nos tomó de sorpresa no continuar, todo funcionaba bien”, admitió Lucas Bovaglio sobre la decisión de Palestino, club de la Primera División del fútbol chileno, de cortar el vínculo. Estuvo al frente en un total de 67 partidos en los que consiguió 27 triunfos, 15 empates y 25 derrotas, lo que da un 47,76 por ciento de rendimiento.

Lucas Bovaglio, DT de Palestino de Chile. (Palestino).

“Clasificamos a Sudamericana 2026, igualamos la mejor marca histórica de Palestino en Primera, un laburazo. El club se metió en muchos gastos y acá son SAD y les interesan mucho los negocios”, explicó el entrenador.

Y completó: “Me encantaría volver al dirigir en el fúbol argentino. Hemos tenido ofertas y sondeos, por los buenos números en Palestino. Por eso preferiría la comodidad de seguir en Chile, pero si se da otra posibilidad nos interesaría”.