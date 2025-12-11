Ya están los rivales de Belgrano, Talleres, Instituto y Estudiantes (Río IV) para el Apertura

Ya conocidas los grupos para la temporada 2026 de la Liga Profesional, este jueves salieron a la luz también los rivales para Belgrano y Estudiantes de Río Cuarto, en la Zona A, y de Talleres e Instituto, en el B por el Torneo Clausura.

El “Pirata” arranca como local, el último fin de semana de enero, contra el campeón anual Rosario Central. Mientras que Talleres también lo hará en esa condición, contra Newell’s. En el caso de Instituto recibirá a Vélez, y Estudiantes, que debuta en la Liga, se las verá con Tigre en Victoria.

Instituto y Talleres se enfrentaron por la Liga Profesional. (José Gabriel Hernández / La Voz)

En la segunda fecha, Talleres sale para el choque con Vélez, mientras que Instituto va a Tucumán por el Interzonal contra Atlético. A su vez Belgrano será nuevamente local, contra Tigre, y Estudiantes se presentará por primera vez en Río Cuarto, contra Argentinos Juniors.

Belgrano recibió a Tigre en el Gigante de Alberdi por el torneo Clausura de la Liga Profesional. (Javier Ferreyra / La Voz)

Talleres retomará la localía en la tercera fecha, cuando sea anfitrión de Platense. Y en Alta Córdoba, la Gloria se las verá con Lanús. Mientras que Belgrano va contra Argentinos a La Paternal, y Estudiantes, frente a Banfield también como visitante.

CUÁNDO SE JUEGAN LOS CLÁSICOS

Belgrano y Talleres volverán a verse las caras, para intentar romper la paridad que se da del 2023 a esta parte, en la fecha 11 en Alberdi, a mitad de marzo. En el Clausura, el local será el Albiazul.

Talleres y Belgrano empataron sin goles en el Kémpes Ramiro Pereyra/ La Voz

Por el lado de Instituto, animará el Interzonal de la fecha nueve con el ascendido Estudiantes, en el otro cruce entre equipos cordobeses en Primera. Y en el sur provincial.

ASÍ QUEDÓ LA PRIMERA FECHA DEL APERTURA

Interzonal: Aldosivi – Defensa y Justicia

Zona A

Boca – Deportivo Riestra

Independiente – Estudiantes

Talleres – Newell’s

Instituto – Vélez

Unión – Platense

San Lorenzo – Lanús

Central Córdoba – Gimnasia (Mza.)

Zona B