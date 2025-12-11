Ya están los rivales de Belgrano, Talleres, Instituto y Estudiantes (Río IV) para el Apertura

Ya conocidas los grupos para la temporada 2026 de la Liga Profesional, este jueves salieron a la luz también los rivales para Belgrano y Estudiantes de Río Cuarto, en la Zona A, y de Talleres e Instituto, en el B por el Torneo Clausura.
El “Pirata” arranca como local, el último fin de semana de enero, contra el campeón anual Rosario Central. Mientras que Talleres también lo hará en esa condición, contra Newell’s. En el caso de Instituto recibirá a Vélez, y Estudiantes, que debuta en la Liga, se las verá con Tigre en Victoria.
En la segunda fecha, Talleres sale para el choque con Vélez, mientras que Instituto va a Tucumán por el Interzonal contra Atlético. A su vez Belgrano será nuevamente local, contra Tigre, y Estudiantes se presentará por primera vez en Río Cuarto, contra Argentinos Juniors.
Talleres retomará la localía en la tercera fecha, cuando sea anfitrión de Platense. Y en Alta Córdoba, la Gloria se las verá con Lanús. Mientras que Belgrano va contra Argentinos a La Paternal, y Estudiantes, frente a Banfield también como visitante.
CUÁNDO SE JUEGAN LOS CLÁSICOS
Belgrano y Talleres volverán a verse las caras, para intentar romper la paridad que se da del 2023 a esta parte, en la fecha 11 en Alberdi, a mitad de marzo. En el Clausura, el local será el Albiazul.
Por el lado de Instituto, animará el Interzonal de la fecha nueve con el ascendido Estudiantes, en el otro cruce entre equipos cordobeses en Primera. Y en el sur provincial.
ASÍ QUEDÓ LA PRIMERA FECHA DEL APERTURA
Interzonal: Aldosivi – Defensa y Justicia
Zona A
- Boca – Deportivo Riestra
- Independiente – Estudiantes
- Talleres – Newell’s
- Instituto – Vélez
- Unión – Platense
- San Lorenzo – Lanús
- Central Córdoba – Gimnasia (Mza.)
Zona B
- Barracas Central – River
- Gimnasia – Racing
- Rosario Central – Belgrano
- Tigre – Estudiantes (Río Cuarto)
- Argentinos – Sarmiento
- Banfield – Huracán
- Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán