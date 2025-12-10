La Liga Profesional de Fútbol sorteó este miércoles 10 de diciembre la conformación de las zonas para el Torneo Apertura y el Torneo Clausura 2026. La ceremonia en el Predio Lionel Messi, en Ezeiza, fue transmitida en vivo a través de LPF Play y dictaminó la ubicación de los representantes de Córdoba: Talleres, Belgrano, Instituto y Estudiantes de Río Cuarto.

En qué zonas quedaron Talleres, Belgrano, Instituto y Estudiantes de Río Cuarto

Ambas competencias quedaron divididas en dos áreas con 15 equipos en cada una. Luego de la ceremonia, las autoridades compartirán la composición final y el orden con la fecha de los encuentros, pero lo confirmado es la ubicación de los representantes de Córdoba.

Zona A: Talleres e Instituto.

Zona B: Belgrano y Estudiantes de Río Cuarto.

Además, sortearon los encuentros correspondientes a la fecha interzonal:

Talleres-Rosario Central.

Belgrano-Defensa y Justicia.

Instituto-Atlético Tucumán.

Estudiantes Río IV-San Lorenzo.

Las zonas para el Torneo Apertura 2026.

Cómo es el formato del sorteo y por qué se hace por parejas

Tal como sucedió este año, la definición de los grupos se realizó por parejas de equipos y no de manera individual. Este sistema garantiza que los clásicos o duelos tradicionales no queden ubicados en la misma zona.

El mecanismo funciona de esta manera:

Si una pareja está compuesta por “ Equipo 1 ” y “ Equipo 2 ”,

Y el sorteo define que el Equipo 1 cae en la Zona A ,

Automáticamente, el Equipo 2 va a la Zona B.

Este método busca equilibrar la competencia y mantener atractivo el cierre de la fase regular.

Cuándo se jugarán el Apertura y el Clausura 2026

El Apertura 2026 tendrá su inicio el fin de semana del 24 de enero, debido a la necesidad de completar la competencia antes del inicio del Mundial 2026, que comenzará el 11 de junio.

El Clausura 2026, en cambio, todavía no tiene fecha oficial. La Liga Profesional adelantó que comenzará después de la Copa del Mundo, aprovechando el calendario internacional.