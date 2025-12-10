“A Fassi lo...”: Andrés Merlos habló de la pelea con el presidente de Talleres

A poco más de un año, Andrés Merlos habló de la pelea con el presidente de Talleres, Andrés Fassi, que mantuvo al final del encuentro con Boca por los octavos de final de la Copa Argentina 2024.

Andrés Merlos habló de la pelea con el presidente de Talleres

“Yo a Fassi lo invité tres veces a venir a mi vestuario para hablar en privado, que era lo más coherente. Él no quiso y pasó lo que pasó”, aseveró, en diálogo con Cadena 3. En paralelo, reconoció que el mandatario “después pidió disculpas públicas, que es una forma válida, aunque nunca me las dio personalmente”.

Apareció el video que muestra el cruce entre Andrés Fassi y Andrés Merlos.

“Pero lo tomé bien. Es parte del crecimiento”, cerró, dando a entender que el capítulo entre el árbitro y el referente de Talleres culminó. El pronunciamiento se dio en el marco de la fiesta anual de la Unión de Árbitros Deportivos Argentinos (UADA), celebrada en Puerto Madero.