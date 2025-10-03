Andrés Fassi presentó “Adelante Talleres”: quiénes los acompañan en los cargos principales

Con multitudinario acompañamiento, Andrés Fassi lanzó formalmente su candidatura al frente de “Adelante Talleres”, para las elecciones del próximo 19 de octubre. Junto a seis vicepresidentes, entre ellos Miguel Cavatorta, y Javier Pastore como embajador deportivo.

Fassi encabeza la lista oficialista e irá por su cuarto mandato consecutivo, respaldado por un equipo de dirigentes que lo acompaña desde el inicio de su ciclo en el club de barrio Jardín, en noviembre de 2014.

Presentación de la lista de Andrés Fassi para las elecciones de Talleres en el Centro de Convenciones Córdoba. Nicolás Bravo/La Voz)

La presentación tuvo lugar en el Centro de Convenciones de Ferial, con la presencia de dirigentes, socios y exjugadores de la institución.

LOS PRINCIPALES CARGOS EN “ADELANTE TALLERES”

Entre los nombres más destacados para secundar a Andrés Fassi aparece Miguel Cavatorta, actual director de Comunicación del club, que se postula como vicepresidente primero de la lista. Y acompaña al mandamás Albiazul desde el comienzo de su gestión.

Otro refuerzo importante es Javier Pastore, exjugador de Talleres con pasos por la Selección argentina y el PSG, que será embajador deportivo de la lista y aportará su experiencia y proyección internacional al proyecto de Fassi.

Los candidatos a vicepresidentes de Fassi