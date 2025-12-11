Tras la salida de Holan de Rosario Central habló Di María

Ariel Holan dejó de ser el director técnico de Rosario Central este jueves, marcando el final de un ciclo que incluyó un título histórico. La decisión se tomó tras una reunión con la cúpula dirigencial, donde se resolvió de manera consensuada dar por finalizado el vínculo de forma anticipada, a pesar de que el acuerdo contractual se extendía hasta el próximo mes de diciembre.

La noticia del alejamiento generó un inmediato impacto, pero fue el mensaje de una de las máximas figuras del club, Ángel Di María, lo que capturó toda la atención. El “Fideo” utilizó sus redes sociales para expresar un profundo agradecimiento al entrenador que guio al equipo a la gloria.

El emotivo mensaje del “Fideo” que se hizo viral

Las palabras de Di María resaltaron las cualidades humanas y profesionales del técnico: “Por tus enseñanzas, por tu humildad, por tu profesionalidad y por todo lo que hiciste por rosario central”, escribió el ídolo. El jugador concluyó su mensaje deseándole “Lo mejor en todo lo que venga para ustedes”, en lo que se convirtió en el gesto más resonante tras el anuncio oficial.

Desde la institución, el adiós al “Profe” también fue con honores y reconocimiento. El club auriazul le dedicó un mensaje de gratitud por su gestión y el campeonato logrado: “Profe, gracias por el título. Tu nombre ya forma parte de la historia de Central. Las puertas del club quedan abiertas para siempre”, aseguraron.

Un mensaje para despedir a Holan.

Holan, quien asumió oficialmente el 6 de noviembre de 2024, llevó a Central a la cima al conseguir el título de Liga el 20 de noviembre de 2025. Este logro llegó tras posicionarse en lo más alto de la tabla anual, en un contexto de cierta controversia en la definición del torneo otorgada por la AFA.