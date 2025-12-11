Bombazo: Ariel Holan dejó de ser el entrenador de Rosario Central tras el título que le dio la AFA

Ariel Holan dejó de estar al frente de Rosario Central. La salida se definió este jueves, después de una reunión entre el técnico y los dirigentes, donde acordaron que lo más conveniente era dar por concluido el ciclo antes de que termine el año.

Aunque su contrato vencía en diciembre, ambas partes resolvieron finalizarlo de manera anticipada, en buenos términos y con el reconocimiento del club por la labor realizada durante su etapa.

Desde la institución se despidieron del entrenador con un mensaje de profundo agradecimiento: “Profe, gracias por el título. Tu nombre ya forma parte de la historia de Central. Las puertas del club quedan abiertas para siempre”.

El técnico se refirió a la eliminación de Rosario Central del Torneo Apertura.

Los resultados que dejó la etapa de Holan en Rosario Central

Holan, quien había asumido oficialmente el 6 de noviembre de 2024, consiguió el título de Liga el 20 de noviembre de 2025, luego de que Rosario Central quedara en lo más alto de la tabla anual en medio de la controversia generada por la definición que otorgó la AFA.

Con ese logro y tras 42 encuentros al frente del equipo, en reemplazo de Matías Lequi, el entrenador concluyó su etapa en el club con un balance de 22 victorias, 13 empates y 7 derrotas.