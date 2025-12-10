Rosario Central y Newell’s ya tienen rivales para la Copa Argentina 2026: cómo quedaron los cruces

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) realizó este miércoles en el predio de Ezeiza el sorteo de los cruces de 32avos de final de la Copa Argentina 2026. Los dos clubes rosarinos ya conocen a sus primeros contendientes, así como el camino potencial que deberán recorrer si superan las rondas iniciales del torneo.

Newell’s se prepara para las elecciones del 14 diciembre.

Esta 14.ª edición está pautada para comenzar en la última semana de enero, teniendo como partido inaugural el encuentro entre el vigente campeón, Independiente Rivadavia, y Estudiantes de Buenos Aires. Como novedad relevante para el próximo año, se anunció la implementación del VAR a partir de los octavos de final, expandiendo el uso que en 2025 solo se limitó a la final.

En cuanto a los equipos de Rosario, el azar dictaminó que Newell’s Old Boys tendrá que medirse ante Acassuso, un equipo que compite en la Primera B Metropolitana. Por su parte, Rosario Central se enfrentará a Sportivo Belgrano de San Francisco, uno de los clasificados provenientes del Federal A. Aunque las fechas y sedes exactas para estos duelos iniciales todavía están pendientes de confirmación, se estima que se disputarán entre finales de enero y el 25 de marzo del próximo año.

Angel Di María (AP Foto/Gustavo Garello)

El futuro inmediato de ambos equipos ya está proyectado: en caso de avanzar, la Lepra jugaría contra el vencedor de la llave entre Gimnasia de La Plata y Camioneros. El Canalla, en cambio, se toparía en dieciseisavos de final con el ganador del cruce entre Estudiantes de La Plata e Ituzaingó. Además de estos potenciales rivales, el sorteo mostró que el cuadro de Central comparte lado con gigantes como River Plate e Independiente (posibles rivales en semifinales). Del lado de Newell’s se encuentran Boca Juniors, Racing Club y San Lorenzo, a quien podría enfrentar en la instancia de cuartos de final.

Todos los cruces de la Copa Argentina 2026