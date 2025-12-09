Los allanamientos a la AFA y a 18 clubes modificaron la agenda: cuándo se sorteará el fixture de 2026

Los allanamientos a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y 18 clubes modificaron la agenda de la AFA, que tenía previsto sortear el fixture de la Liga Profesional 2026. El evento iba a realizarse este martes por la mañana en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, pero a último momento y atentos a lo que estaba aconteciendo en numerosas instituciones se decidió que sea postergado.

Sucede que la Justicia ordenó que se realicen 33 allanamientos en forma simultánea en las dos sedes de AFA -la de la calle Viamonte y en el predio de Ezeiza- en clubes de fútbol de Primera y el Ascenso y en la sede de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), en Puerto Madero.

A raíz de esto, el Comité Ejecutivo de la LPF decidió de urgencia la postergación del sorteo.

Qué buscaban en los allanamientos

El juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella ordenó el operativo en busca de “documentación, evidencia digital, celulares, dinero, vehículos, entre otros elementos que puedan resultar de utilidad” en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero la financiera “Sur Finanzas”, principal sponsor de la LPF, AFA y diversos clubes.

Qué instituciones fueron allanadas

Los allanamientos se realizaron en los clubes Argentinos Juniors, Armenio, Acassuso, Banfield, Barracas Central, Brown de Adrogué, Defensores de Glew, Excursionistas, Independiente, Los Andes, Platense, San Lorenzo, Temperley, Victoriano Arenas, Deportivo Morón, Dock Sud, Racing Club y en Recreativo Estrella del Sur y su estadio Claudio “Chiqui” Tapia.

Cuándo se realizará el sorteo del fixture 2026

El sorteo tendrá lugar este miércoles por la mañana. Se realizará en el mismo lugar y bajo las mismas condiciones, sin participación de la prensa, como estaba estipulado.

Además de los fixtures del Apertura y el Clausura 2026, se sorteará el de la Copa Argentina, que ya estaba previsto y en este caso sí contará transmisión en vivo por You Tube.

¿Cambia el formato de los torneos el año que viene?

Los Apertura y Clausura 2026 tendrán el mismo formato que los de 2025, con ocho clasificados por cada una de las zonas a octavos de final y series de eliminación directa en un partido único.

Se prevé que el arranque del Apertura sea el viernes 23 de enero, mientras que el Clausura podría comenzar el 24 de julio, nada menos que la semana posterior a la final del Mundial 2026.

Por su lado, la Copa Argentina tendrá a 64 equipos de Primera División, Primera Nacional, Torneo Federal A, Primera B Metropolitana y Primera C compitiendo en un certamen que tiene a Independiente Rivadavia como último campeón y siempre será a eliminación directa y con penales en caso de empate en los 90 minutos regulares.