Talleres por el premio mayor: define la Copa Argentina ante Patronato en la gran final

Un año que tuvo de todo para Talleres, incluso un mal comienzo, puede depararle un final feliz. A las 20.30 enfrenta al digno y sorprendente Patronato, por la final de la Copa Argentina en el estadio Malvinas Argentinas que estará colmado por 30 mil hinchas Albiazules. Récord para el fútbol cordobés. Televisa TyC Sports.

Talleres pasó el escollo de Banfield, con un 1 a 0 en lo que fue tal vez el partido más pobre en el ciclo de Javier Gandolfi, quien reúne el 69 por ciento de los puntos como DT. Gol de Michael Santos, el artillero que la T necesitaba para esta instancia.

Patronato, ya descendido de categoría, eliminó al actual campeón Boca como antes lo había hecho con River en cuartos de final. Talleres debe ganarle para obtener el título, primero en su historial, y a la vez la clasificación para zona de grupos de Copa Libertadores. Por segundo año consecutivo.

La lista de concentrados en Talleres para la final de este domingo con Patronato. Foto: Twitter @CATalleresdecb

Gastón Benavidez reemplazaría a Julio Buffarini en el lateral derecho; en el doble cinco reaparecería Christian Oliva y habría tres nombres para el puesto de extremo por izquierda: Francisco Pizzini, de mayor a menor en su rendimiento; un Matías Esquivel en alza o el prometedor juvenil Gonzalo Alvez.

En Patronato el capitán es el ex Talleres, Carlos Quintana, y se recuperó Lucas Kruspzky, otro con paso por barrio Jardín aunque no tan recordado. Y en el banco, Emerson Batalla, a préstamo de la T. Mientras que en la ofensiva se destaca Marcelo Estigarribia, ex Belgrano.

Probables formaciones

Talleres: Alan Aguerre; Gastón Benavídez o Julio Buffarini, Matías Catalán, Rafael Pérez y Enzo Díaz; Rodrigo Villagra y Christian Oliva; Diego Valoyes, Rodrigo Garro y Francisco Pizzini o Matías Esquivel; Michael Santos. DT: Javier Gandolfi.

Patronato: Facundo Altamirano; Raúl Lozano, Carlos Quintana, Juan Cruz Guasone y Lucas Kruspzky; Jonás Acevedo, Franco Leys, Nicolás Castro y Sebastián Medina; Axel Rodríguez y Marcelo Estigarribia. DT: Facundo Sava.