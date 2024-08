Talleres: Fassi fue claro y afirmó que “si no le dan lo que arregló, Sosa no se irá”

La novela que involucra la venta de Ramón Sosa de Talleres al Nottingham Forest de la Premier League sigue sumando capítulos. Esta vez el que se refirió al tema en forma contundente fue Andrés Fassi, el presidente albiazul que dio entender que la transferencia del paraguayo está en pausa.

En diálogo con Cadena 3, el directivo dijo: “El tema Sosa está en horas de definición… Si no le dan a Talleres lo que se arregló, no se irá”. El club inglés cambió las condiciones arregladas de palabra en el contrato y eso hizo poner la transferencia en stand by.

Ramón Sosa: participó de los dos goles de una Paraguay eliminada: sirvió el de Julio Enciso y marcó el restante. (Foto: IG @Albirroja)

Mientras se espera la resolución del pase, el paraguayo no juega desde el partido de Copa América en la derrota por 2 a 1 de su selección ante Costa Rica el 3 de julio pasado. Sosa marcó el único gol albirrojo. En Talleres no juega desde el 25 de mayo, en la Bombonera, en el empate en cero ante Boca por la fecha 3 de la Liga Profesional.

TALLERES VS BOCA JUNIORS FOTO FEDERICO LOPEZ CLARO

Sobre los refuerzos que deben venir, el máximo directivo de la T dijo: “Hicimos un enorme esfuerzo para que se quede prácticamente todo el equipo titular del torneo pasado. Y faltan llegar dos jugadores más”.

El presidente de Talleres Andrés Fassi en el predio del club en entrevista exclusiva

Además, le dio un mensaje a los hinchas que están impacientes por el mal arranque del semestre del equipo: “Es fácil estar cuando siempre ganamos. El verdadero hincha sigue estando. El que critica también siempre estuvo y siempre estará. El compromiso es muy grande. Si estamos todos juntos, Talleres tiene forma de seguir creciendo”.

En Talleres, habló el último refuerzo que llegó

En la mañana del martes, luego del entrenamiento del plantel en el Centro de Alto Rendimiento Amadeo Nuccettelli, habló Cristian Tarragona. El delantero, que vino desde San Lorenzo en canje por Nahuel Bustos, se mostró contento por llegar a la T y jugar unos minutos en el clásico ante Instituto.

Cristian Tarragona le toma el pulso al Mundo Talleres. Debutó el sábado ante Instituto y dio su primera conferencia, este martes. (Prensa Talleres)

“Me sentí bien, era un partido complicado de entrar pero venía con ritmo de fútbol. Estoy poniéndome a punto con el grupo para estar a disposición del técnico”, explicó. Sobre el recibimiento de los hinchas, opinó: “El aguante que tiene Talleres es muy lindo. Agradecerles por todo lo que hacen por el club y estar siempre alentando, esperemos darle muchas alegrías”.

Por último se refirió al cruce con River por octavos de final de Copa Libertadores. “Creo que todo el mundo quiere jugar la Copa Libertadores, es una copa muy importante a nivel mundial, estoy con muchas expectativas. Trabajaremos para lograr esos objetivos”, manifestó.