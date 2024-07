Talleres: se definió el futuro de Gustavo Bou; ¿y en qué está el pase de Ramón Sosa?

A su regreso de Europa, Andrés Fassi comenzó a definir varias situaciones irresueltas en Talleres. Por ejemplo, que Gustavo Bou no continuará en el club, la salida de Nahuel Bustos a San Lorenzo y que podría cambiar el rumbo en las tratativas por la promocionada transferencia de Ramón Sosa.

Bou, quien llegó como refuerzo en el mercado de pases de comienzo de año, no rindió de acuerdo a lo esperado, se lesionó con una rebelde pubialgia, y no formó parte de la gira por Rusia. Antes de ese viaje ya se hablaba de que no seguiría en barrio Jardín, por lo elevado de su salario. Más allá de que el delantero expresó su intención de seguir en Talleres.

Gustavo Bou habló como nuevo jugador de Talleres (La Voz)

Lo cierto es que la Pantera rescinció su contrato y continuará su carrera en Newell’s, ahora dirigido por el Gallego Sebastián Méndez (comparten representante, Cristian Bragarnick). La otra opción era emigrar a Colombia, al América de Cali. Otro que cortará el vínculo con Talleres es el zaguero Juan Gabriel Rodríguez, quien se iría a Tigre.

Juan Rodríguez, David Romero, Gustavo Bou y Nahuel Bustos. Entrenan en el CARD por distintas razones, mientras el plantel está en Rusia. (IG: JuanRodriguez2)

TALLERES Y LA VENTA DE RAMÓN SOSA

La oferta de Nottinham Forest por Ramón Sosa para llevarse al extremo paraguayo a la Premier League no termina de convencer a Talleres, que espera embolsar cerca de 20 millones de dólares por el pase, mientras que el club inglés, en el que juega Gonzalo Montiel, puso en la mesa una cifra mucho menor: 12.3 millones de euros fijos más 2.3 millones en variables por objetivos cumplidos.

Ramón Sosa se despidió de la Copa América con un golazo ante Costa Rica. Foto: @CopaAmerica

Ante esto, las negociaciones podrían tener un viraje para un cambio de mercado, ya que Los Ángeles Galaxy vovlería a la carga por Sosa, como lo hizo a fines de 2023, cuando ofertó 15 millones de dólares. A todo esto, si tampoco prospera esta posibilidad, la decisión de Talleres sería que el paraguayo se quede por el semestre y vuelva a ser tenido en cuenta en el clásico con Instituto, el sábado 3 de agosto en el Kempes.