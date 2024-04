Talleres: el DT que apuntó contra Toviggino en la redes y lanzó: “Verón, Fassi y Girotti te tienen...”

Todavía no se aplacan los ánimos por las fuerte declaraciones de Federico Girotti tras el 2-2 de Talleres contra Independiente que dejó a ambos al margen de los cuartos de final de Copa de la Liga. El delantero Albiazul disparó munción gruesa contra Pablo Toviggino, el inefable tesorero de AFA que había cargado contra Juan Sebastián Verón y Andrés Fassi (sin nombrarlo) por las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

En medio de la pelea apareció Ricardo Caruso Lombardi, siempre polémico, y acometió contra Toviggino y sus tradicionales aprietes en redes sociales. “Querido Toviggino te apoyas en tu página Doble A, no te preocupes x mi „ a vos te tienen Nock out Veron , Fassi , , girotti ,Scioli y las Sad , próximamente JAVIER MILEI , te va a atender , yo el juicio ya te lo gané, voy x el camino correcto, no el de los bolsos que dijo un dt”, publicó en su cuenta en X (ex Twitter).

Caruso Lombardi tendrá su primera experiencia en el exterior (Prensa MM)

Girotti se había preguntado quién era Toviggino, en caliente y tras el frustado pase de Talleres a cuartos. Al delantero le anularon un gol en el último minuto, a instancias del VAR por posición adelantada de Gustavo Bou, quien dio el pase.

Muchas polémicas. Talleres visitó a Independiente por la última fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional 2024. (Federico López Claro / La Voz)

Los fuertes cruces por muestran a un Toviggino ahora en silencio, tras la publicaciones en redes que provocó reacciones por mostrarse otra vez amenazante contra los directivos que impulsan las SAD.

Pablo Toviggino, derecha, junto a Claudio Tapia.

LA PELEA CON TALLERES, CON DISTINTOS CONTRINCANTES

Por los dichos de Pablo Toviggino, salió el cruce días atrás Daniel Scioli, ex goberandor de Buenos Aires. “Lamentables las declaraciones del tesorero de AFA contra Juan Sebastián Verón y Andrés Fassi, presidente de Talleres de Córdoba que está llevando adelante una gran transformación”, los defendió.

Daniel Scioli secretario de Turismo de la Nación en la Sala de Convenciones

Lo que motivó la inmediata reacción del tesorero de AFA: Preguntaría “¿en qué te convertiste, Daniel?”. Pero como sos tan converso.... Quizás es mejor: “¿por cuánto te convertiste?” Sos el que impulsó un proyecto contra las SAD o el que ahora pide aprobarlas? preguntó en relación con el proyecto que el propio Scioli presentó en 2018 para impedir la llegada de las SAD. Y completó: “Ah, sé que el Derecho no es tu fuerte, así que paso a desburrarte!!! Vos sí que SOS CASTA PURA!!!”.