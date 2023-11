Su deseo era volver a Talleres, y el día que descendió su equipo le compraron el pase

Hace un par de fechas le tocó vivir situaciones contrapuestas dentro de la cancha. Enfrentaba a Talleres, club del que es hincha, y con el empate su equipo, Arsenal, quedaba condenado al descenso. Ahora Lautaro Guzmán, de muy buen año en el club del Viaducto, se enfoca en el futuro, siempre con el deseo de ponerse otra vez la Albiazul.

“Mi sueño es volver algún día a Talleres, toda mi familia es hincha del club. Voy a seguir trabajando para que algún día se de”, expresó el extremo izquierdo en una entrevista con Tercer Tiempo, por Radio Pulxo.

Debutó en Talleres en 2018, y se muestra en Arsenal. Lautaro Guzmán, rival de Belgrano este lunes. Foto: Twitter @ArsenalOficia

“Antes del partido con Talleres la gente de Arsenal me confirmó que me habían comprado el pase y ahora pertenezco cien por ciento al club. Pero no voy a seguir en Arsenal, a fin de año resolveré mi destino”, anticipó. Se habla de Unión de Santa Fe, que tampoco tiene asegurada su continuidad en Primera.

Guzmán, de 23 años, fue transferido en 500 mil dólares. Cifra importante, si se toma en cuenta de que en Talleres no tenía lugar y por eso lo habían cedido a préstamo. Primero a Aldosivi, después a Torque de Uruguay y el año pasado a Arsenal, donde cumplió con un buen papel.

Talleres había extendido hasta diciembre de 2024 el contrato con Lautaro Guzmán. Y ahora vendió el pase (Prensa Talleres).

“Mi sueño era volver en algún momento, pero en Talleres desde el primer día me dijeron que no me iban a tener en cuenta y me pusieron a correr al lado de la cancha”, recapituló Guzmán sobre su situación.

CÓMO VIO A TALLERES COMO RIVAL

El magro empate de Talleres con Arsenal está dentro del ciclo negativo del once partidos con una sola victoria para el equipo de Javier Gandolfi. Y Lautaro Guzmán, que lo enfrentó pero que también lo ve seguido por ser hincha del club, dio su opinión.

Talleres vs Arsenal en el estadio kempes (Facundo Luque / La Voz) Foto: Luque, facundo

“Se fueron jugadores que eran figuras y muchos de los que llegaron son muy jóvenes, me parece que pensando más a futuro. Seguramente el año que viene podrán mostrar más sus condiciones. De los refuerzos que llegaron el que más me gusta es Bruno Barticciotto”, detalló.