Luego de hacerse pública la información que hablaba de un hijo cordobés de Martín Demichelis en la localidad de Justiniano Posse, el mismo joven, Facundo Bono, rompió el silencio y confirmó: “Soy el bastardo primogénito”.

El hijo cordobés de Martín Demichelis rompió el silencio

A través de su cuenta de X (exTwitter), el estudiante de arquitectura de 22 años aclaró que no usa la plataforma, pero recurrió a ella porque prefirió aclarar “la posta de toda la historieta”.

El hijo extramatrimonial de Demichelis en la cancha de River.

“Prefiero contarla y dar la cara por acá antes de darles de comer al periodismo” , apuntó en el extenso comunicado para manifestar su enojo con las versiones que buscaron atribuirle responsabilidad en la separación de Demichelis con Evangelina Anderson.

Qué dijo el hijo cordobés de Martín Demichelis sobre su primer contacto

En la primera parte del mensaje le agradeció a su padre de crianza porque “fue y será el amor más grande que me dio este mundo sin ninguna duda”. “Quiero hacer publico el agradecimiento porque se que le va a llegar y que es un mimo al alma que necesito y necesitamos”, redactó.

“Tengo un…”: La dura crisis familiar que atraviesan Evangelina Anderson y Demichelis con su hijo mayor.

Luego, explicó que las dudas aparecieron en 2012 y se disiparon en 2019 cuando “se me blanquea la verdad”, aseveró. “Aparece mi vieja a la que amo profundamente aunque toda la vida cargué inconsciente enojo muy grande por mentirme en la cara tanto tiempo mientras yo le pedía de rodillas saber la verdad”, explicó.

“Soy el bastardo primogénito de Martín Demichelis”: dijo el cordobés

En otro apartado, aclaró: “Ahora viene la parte morbosa por la que todos están leyendo esto y la posta es que si, soy el fucking bastardo primogénito de Martin Demichelis”.

“Creo que todo lo peor ya pasó, que ya todo mi entorno tiene un rumbo más real”, indicó. Posteriormente, aclaró que “ la trompada mas dura era la de verme todos los días al espejo y entender que vivía en una realidad sujeta a una mentira”.

Fuera de todos los rumores, aclaró que “a los pocos días que mi vieja me revela mi verdadera identidad, Martín se pone en contacto conmigo y empezamos a tener una relación a distancia por la pandemia”.

El hijo cordobés de Demichelis contó su relación con Evangelina Anderson

El correr del tiempo hizo que empezara a tener relaciones con sus hermanas, tías y Evangelina. “La llegada a Argentina, a River, lo que nos facilitó tener contacto al menos casi una vez por mes”, expuso.

Facundo fue tratado de gran forma por Evangelina Anderson.

Por otro lado, contó que “tener un hermanito varón me hacia mucha ilusión” y formaron una relación positiva. En este contexto, confesó que “Eva” la sorprendió con “la calidez realmente genuina con la que me recibió y con los gestos que fue teniendo”.

“Cómo te explico que ahora tengo una mamá, dos papas, una madrastra, tres hermanos por un lado, tres hermanos por otro y que mi nombre completo es Facundo Tobias Bono Demichelis Del Bianco. Dios que bardazo”, concluyó.

Por otro lado, canceló versiones erróneas de su vida: “Voy a desmentir que Martín no supo nunca de mi existencia y lo de que me invitaron con ellos a vivir a México...tampoco es verdad eso de que me pasaba dinero desde el 2012″.