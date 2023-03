Se vine el debut del Cholo Guiñazú, en su regreso al fútbol en la Liga de Río Tercero

“Todo comenzó con un chiste. Le ofrecieron en tono de broma venir a jugar, y el Cholo dijo que sí. El pueblo está revolucionado con este regreso”. Textual de Franco Callegari, técnico de Agrario de la localidad de Corralito, que milita en la Liga Riotercerence de Fútbol, sobre el regreso al fútbol de Pablo Guiñazú, ex Talleres.

A los 44 años el Cholo volverá a la actividad este domingo, ya que fue incluido en el plantel que disputará la tercera fecha del torneo, ante Recreativo Elenense, a las 19.30. Tras retirarse en Talleres, Guiñazú había incursionado en la dirección técnica, después optó por no dirigir por un tiempo, y ahora vuelve a las canchas con los cortos.

"El Cholo" Guiñazú, citado para volver a jugar este domingo en el interior cordobés. (Prensa Agrario).

“Casi no hubo exigencias para su llegada. Me dijo que estaba dispuesto a dar todo y que se ponía a disposición. Y que no se enojaba si le tocaba quedarse afuera del equipo”, explicó Callegari, de 44 años. La misma edad que el Cholo.

LA ADMIRACIÓN DEL TÉCNICO POR EL CHOLO GUIÑAZÚ

Además de dirigirlo en este regreso, Franco Callegari se dará otro gusto. Es hincha de Talleres y tiene como a uno de sus ídolos a Pablo Guiñazú. “En el termo del mate tengo una calcomanía del escudo de Talleres, y una figurita del Cholo”, aseguró.

La camiseta de Agrario con la "5" del "Cholo" Guiñazú ya se puede comprar. (Prensa Agrario). Foto: Prensa Agrario

“Ya comimos un asado con todo el plantel. La humildad del Cholo es tremenda. Por acá pasaron jugadores muy importantes como Cristian Rami, el Gato Gastón Caprari, el Hacha Manzanelli, por citar algunos... Yo lo dirigí a Ezequiel Lázaro también. Pero el revuelo que causó Guiñazú es único”, destacó el entrenador en una entrevista con Tercer Tiempo, por Radio Pulxo.