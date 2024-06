Se formó en Talleres, viene de un triunfazo ante Boca y enfrentará por primera vez a la T

Apadrinado por Pablo Guiñazú, el santiagueño Fernando “Ajito” Juárez (25 años) debutó en Talleres en 2016 en el mismo puesto que el Cholo. Se fue buscando minutos en cancha, llegó hasta Malta, jugó dos temporadas en Chile y ahora recaló en Platense, que en la fecha pasada consiguió un triunfazo frente a Boca.

En la próxima fecha del Torneo de la Liga, que será la última antes del parate por la disputa de la Copa América, vendrá con el Calamar al Kempes para medirse con el Talleres puntero el viernes 14 de junio. Primera vez que enfrentará al Matador.

Fernando Juárez vuelve al fútbol argentino (Platense)

“Logramos un triunfo histórico, ganarle a Boca después de 26 años. Y en la próxima nos toca visitar a Talleres. Primera vez que me toca, así que no se cuales serán las sensaciones en la cancha. Seguro que será muy raro para mí, por el afecto al club, a su gente, no me lo puedo ni imaginar”, anticipó el “Ajito”.

Fernando Juárez volvió a Talleres, tras un buen paso por Agropecuario en el último año y medio como volante central. Acompañará en el debut a Juan Ignacio Méndez frente a Platense.

“Talleres en estos últimos años se volvió una marca registradada. Sabe a lo que juega, no depende de un sólo jugador. Lo escuché a decir a Walter Ribonetto que no era Ramón Sosa y 10 más. Entró Bruno Barticciotto, quien conozco desde Chile, e hizo dos goles para ganar el partido”, destacó.

La formación de Talleres que enfrentó a Colón en la Copa Argentina. (Fotobaires)

DEL CHOLO GUIÑAZÚ A FRANK KUDELKA

“Este sábado nos toca enfrentar a Huracán por Copa Argentina y va a ser muy lindo saludar a Frank Kudelka, el técnico que me dio la posibilidad de ser futbolista profesional”, afirmó Juárez sobre el actual DT del Globo, que lo hizo debutar en el Albiazul en 2016.

Fernando Juárez comienza a vivir días soñados en Talleres (Foto: Sergio Cejas).

En aquel plantel en el que el “Cholo” Guiñazú lo guió en los primeros pasos. “Siempre habló con el Cholo, está contento con mi presente. Me dijo que hay que meterle siempre, y que hay tiempo para seguir aprendiendo”, agradeció.

EL EX TALLERES SE HIZO “VIRAL” POR UNA CURIOSA DECLARACIÓN

“Dejame mandarle un saludo a mi familia y a mis novias”. La declaración de Fernando Juárez tras el empate de Platense con Atlético Tucumán, una fecha atrás. Alertado sobre el tenor de la frase, se corrigió.

😱El que debió tener problemas en la casa fue el jugador de Platense🇦🇷Fernando Juárez🤣. #MásDeportes. pic.twitter.com/Nnh2IdP5oa — Más+Deportes🇨🇴 (@webmasdeportes) June 3, 2024

“Estaba cansado, estábamos ahí con un chico en Tucumán y me llaman para hacer la nota. Para no hacerla tan larga y como ya había mandado saludos a mi familia quise decir a mis amigos y salió así. Ni me había dado cuenta después del partido en Tucumán. Unos amigos de Santiago me empezaron a mandar el video y no entendía. Tuve que aclarar... “, sonrió el Ajito.

El momento viral de Fernando Juárez que hizo estallar de la risa a todos. Foto: captura.

“A mi familia, a mi hijo Faustino y a mi novia, Jimena, que bueno, estamos ahí”, fue el saludo definitivo del volante. “No me interesa cuántas novias tengas, gracias por la entrega”, habían publicado en las redes oficiales del club de Vicente López.