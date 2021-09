Junto con su compañero de lista, Luis Juez, Rodrigo De Loredo es el otro gran ganador en la PASO Córdoba 2021 y a primera hora de este lunes también fue el más solicitado en la agenda mediática, copada por las elecciones y el impacto profundo que han causado.

Sin rodeos, De Loredo sintetizó que siente sorpresa por el apoyo en las urnas que obtuvo ayer, pero evitó el exitismo y reflexionó que “la política ya no representa a los jóvenes”, opinó en declaraciones a El Doce.

“La política ya no representa a los jóvenes, aunque están muy politizados. La política tradicional no los escucha ni hace propia sus agendas. Ese es el desafío de mi partido”, comentó en relación a su pertenencia a la Unión Cívica Radical.

Seguidamente y sobre su reconocida aspiración a la intendencia de Córdoba, el candidato comentó: “La ciudad de Córdoba sigue siendo una obsesión mía, pero entiendo que la política está para resolver problemas y tiene desafíos múltiples”, sostuvo.

Sobre el resultado en la PASO, concluyó diciendo que “es una responsabilidad. Me siento en la necesidad y responsabilidad por esto que no esperábamos. No esperábamos un apoyo tan fuerte”, admitió.