Robaron un centro comunitario del padre Mariano Oberlín en Córdoba y detuvieron a un hombre

Dos ladrones usurparon el miércoles por la noche el Centro de Acompañamiento Comunitario del padre Mariano Oberlin en barrio Maldonado, Sereno. Inmediatamente, la Policía montó un operativo que culminó con la detención de un hombre.

Según el comunicado oficial, el ilícito ocurrió cuando los sujetos “habrían ingresado a la morada a través de una tapia”, extrajeron elementos y escaparon. El sacerdote llamó a las autoridades, que rápidamente se desplegaron por el sector.

El centro de Oberlín en barrio Maldonado. Foto: Policía

Luego, los uniformados atraparon al sujeto de 28 años, que coincidía con la descripción establecida mediante las cámaras de seguridad, en las calles Martin Cartechini y Feliciano Chiclana. “En el procedimiento se recuperó una billetera con 3.100 pesos, un teléfono celular, alhajas y demás elementos”, concluyeron fuentes oficiales.

La palabra y reflexión de Mariano Oberlin

Este jueves por la mañana, el referente social habló del robo con El Doce y le llamó la atención porque “en ese edificio hacía como cuatro, cinco años que no pasaba esto”. En paralelo, resaltó que otro de sus centros sufre ataques de malvivientes diariamente.

Por último, el padre reconoció que le asusta el grado de impunidad que existe y se refirió al presente que atraviesa Rosario. “Tengo la sensación que gracias a Dios no hemos llegado a eso, pero si no se toman las medidas necesarias, nada dice que no podamos llegar”, concluyó.