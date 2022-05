Una vez más, Córdoba no nos decepciona en cuanto a material insólito, divertido y, en este caso, desopilante. Y si bien las fiestas entre adultos mayores son divertidas, en este caso, no lo fue tanto para un abuelo de Río Tercero que fue interrumpido de su despliegue bailable, por su pareja que no disfrutó tanto lo que estaba viendo.

Las imágenes fueron grabadas en una fiesta del pasado sábado, en la ciudad de Río Tercero, donde se puede ver a un hombre bailando muy alegremente con una mujer. Celebrado por los de alrededor, el abuelo desplegó todos los pasos que tenía guardados hasta que fue visto por su pareja.

En un momento del encuentro, llega una mujer de atrás de la ronda de baile y le agarra la oreja al bailarín para alejarlo de su nueva acompañante. “Naughty grampa [Mi abuelo es un peligro]”, tituló Only in Córdoba, la pagina de memes, que publicó el video.

Las imágenes ya cuentan con más de 23 mil visualizaciones y una decena de comentarios divertidos. “Estaban re piola hasta que cayó la tóxica”, “No puedo dejar de verlo” o “Se acabó la joda”, son algunas de las frases que recauda la publicación.