El bar en el que Damián Córdoba hizo un show ayer sábado fue clausurado y la Municipalidad denunció penalmente al dueño, por violar las restricciones ante el coronavirus. Este domingo por la noche el cuartetero difundió un video, pidiendo disculpas.

“Estaba en mi casa y me llegó un mensaje de uno de los dueños a que fuera a almorzar. Me estaban esperando con una mesa al aire libre. Había un DJ poniendo música. Uno de los dueños me preguntó si quería cantar y le dije que no. Vino otro dueño e insistió y le gente empezó a silbar. Soy un artista, el impulso pudo más y subí a cantar”, hizo su descargo Damián Córdoba.

Y añadió: “Cuando empecé a cantar la gente estaba tranquila. Vi que empezaban a pararse, decidí bajarme e irme. No hubo contratación de ningún tipo, pido disculpas por lo que paso, estoy muy arrepentido”.