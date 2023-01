Racing, sin amistoso en el Miguel Sancho pero con más refuerzos

Por la jornada lluviosa de viernes, la dirigencia de Racing de Nueva Italia suspendió el amistoso internacional previsto con el Emelec de Ecuador en el Miguel Sancho. Se jugará este sábado en Salsipuedes, lugar en las sierras elegido por el club ecuatoriano para su pretemporada.

Sí se pudo disputar el encuentro entre los remanentes, en la localidad de Sierras Chicas, con victoria del Emelec por 3 a 1. La Academia formó con Franco Fragueda; Juan Cruz Argüello, Jorge Scolari, Alejandro Cabral y Augusto Gallo; José Méndez, Mateo Castellano, Joaquín Mateo y Lisardo Do Campo; Alan Murialdo e Iván Pomba.

Racing y Emelec jugarán el amistoso en Salsipuedes. Foto: Twitter @CSEmele

Racing se prepara para su debut en la primera Nacional, hasta aquí el sábado 11 de febrero a las 17 con Brown de Adrogué. Y Carlos Bossio completa el plantel con dos refuerzos más. El delantero Gabirel Tellas, ex All Boys y que viene de jugar en el Cobreloa; y el volante Augusto Berrondo, ex Central Norte de Salta.

EL PARTE MÉDICO DE ANTÚ HERNÁNDEZ

Después de días de angustia por el cuadro de neumonía bilateral que obligó a su internación de urgencia, el volante por izquierda Antú Hernández prosigue con su mejoría y en los próximo días podría recibir el alta médica.

“Ayer pudo verlo a Antú, hablar con él. Tiene muchas ganas de irse del hospital. Es una alegría que se recuperó porque la pasamos mal a nivel grupal, nos afectó porque queremos que todos estén bien”, expresó Carlos Bossio, técnico de Racing, en Radio Sucesos.