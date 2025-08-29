Quiniela de Córdoba: cuáles son los resultados de este viernes 29 de agosto

Como todos los días de lunes a sábados, se sortea la Quiniela de Córdoba. Este viernes 29 de agosto no será la excepción y se llevarán a cabo los cuatro sorteos de la jornada: Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna.

Se trata de la Quiniela, organizada por la Lotería de Córdoba y uno de los juegos de azar más populares del país.

RESULTADOS DE LA PRIMERA DE ESTE VIERNES 29 DE AGOSTO

Se sorteó la Primera de la Quiniela de Córdoba y los tres primeros números sorteados este viernes fueron: en primer lugar el 1484, seguido del 1022 y el 4041, en segunda y tercera posición, respectivamente.

1484- la Iglesia 1022- el Loco 4041- el Cuchillo 1715 1812 9960 3489 5460 2652 2142 5065 4580 3665 8063 4677 6218 5986 9788 0057 1990

SIGNIFICADO DE LOS SUEÑOS

En la Primera, el 1484 es el número que salió a la cabeza y según el significado de los sueños, el 84 representa la Iglesia.

RESULTADOS DE LA MATUTINA DE ESTE VIERNES 29 DE AGOSTO

Como todas las tardes, se sorteará la Matutina de la Quiniela de Córdoba. Este viernes no será la excepción y a las 15 se desarrollará el segundo concurso de la jornada.

¿CÓMO SE JUEGA A LA QUINIELA?

El apostador puede elegir entre una a tres loterías. El juego consiste en apostar una cantidad de dinero a números de una cifra, dos cifras, tres cifras o cuatro cifras. Dependiendo de la cantidad de loterías a las que haya apostado se dividirá el premio o no. En caso de que haya apostado exclusivamente a una lotería, el apostador será premiado si sale en esa. Si eligió jugar tres loterías, se dividirá en tres.

¿A QUÉ HORA SE SORTEA LA QUINIELA DE CÓRDOBA?

En el caso de la Quiniela de Córdoba, la Lotería provincial realiza cuatro sorteos de lunes a sábados (La Primera de la Mañana, Matutina, Vespertina y Nocturna).

La Primera de la Mañana: 12

Matutina: 15

Vespertina: 18

Nocturna: 21

Aclaración: Vía Córdoba no se responsabiliza por los errores u omisiones que pudieran existir en esta información. La única lista oficial válida es la proporcionada por la Lotería de la Provincia de Córdoba.